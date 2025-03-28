全球資料中心建設過剩？名嘴Cramer：不要再用「泡沫」這詞了 蔡崇信的評論讓我胃痛

鉅亨網新聞中心 2025-03-28 06:45

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知名投資分析師 Jim Cramer 在《瘋狂金錢》（Mad Money）節目中討論了阿里巴巴集團 (BABA-US) 及其他股票的表現。他強調，當前的人工智慧投資浪潮與以往的資本支出熱潮有著明顯的區別，主要是因為此回有大科技公司 (Big Tech) 背後的巨額資金支持。

Cramer 認為，這一波投資熱潮並非如以往那樣的泡沫，而是可能持續的資本支出榮景，所以不該用「泡沫」這詞，就算日後榮景不再，也並非「泡沫破裂」

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他提到，德意志銀行最近發布了一份關於資本支出繁榮的研究報告，回顧了歷史上幾個主要的泡沫，包括 20 世紀的房地產市場以及網路和電信熱潮，這些熱潮最終都以重大損失告終。

然而，Cramer 強調，並非每一個資本支出繁榮都會以災難告終。他舉例說明了一些高風險但最終成功的投資主題，指出這些主題在開始時大多是由政府推動而非私營部門發起。

他補充道：「這回也可能是那種不會崩潰的榮景，因為參與者的資本實力強勁。根本不需要以那種方式結束…… 」此外，Cramer 認為，科技業高層因為強烈的競爭意識而不願意失敗，他們會竭力保持優勢，這種堅定的意志和努力是他們成功的關鍵。

在節目中，Cramer 還列出他在 3 月 25 日的節目中提到的六檔股票，包括阿里巴巴 (BABA-US)、輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)，以及 Meta (META-US)，並根據 2024 年第四季數據提供每檔股票的對沖基金情緒分析，這些數據來自美國財經網站《Insider Monkey》 超過 1,000 家對沖基金的數據庫。

其中，Cramer 提到阿里巴巴主席蔡崇信發出的警告，並稱該警告「令他胃疼」。蔡崇信 25 日在香港滙豐全球投資高峰會上發出警告，稱全球資料中心建設速度已超出人工智慧（AI）初始需求，尤其是美國多項資料中心投資出現重複與重疊現象，可能導致 AI 資料中心建設出現泡沫風險。