美法官放行選舉衍生性合約 投資人將能合法「賭」大選

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-09-16 11:00

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美國法官 12 日裁定商品期貨交易委員會 (CFTC) 無權阻止散戶交易平台 Kalshi 列出與美國大選相關的合約，Kalshi 隨即推出一種種類似期權玩法的金融產品，讓投資者「押注」11 月大選，預測參眾兩院將由哪個黨派控制，意味著美國選舉衍生性合約大門被打開。

CFTC 在 9 月初提出一項緊急動議，請求法院暫緩執行做出的有利於 Kalshi 的裁決，當時的裁決推翻了 CFTC 在 2023 年做出的一項禁令，從而允許一些與大選相關的衍生性商品交易合約上市。

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CFTC 直指，這種「押注」等於是非法賭博，委員會根本沒有資源去監管。CFTC 的主席也警告，押注選舉的期權，最終會將選舉過程商品化和損害選舉的健全性，商品期貨交易委員也隨即提出上訴。

法官表示，需要有確鑿的證據證明存在「確定且巨大」的無法挽回的損害，才能說服她發布暫緩令，而不僅僅是模糊的「未來會帶來損害」的可能性。

法官還指出，Kalshi 的合約不涉及非法活動或博彩，而是關於選舉，兩者均不屬於 CFTC 管轄範圍。

Kalshi 公司強調，這種期權合符公眾利益，因為他們可以提供準確數據去預測選舉結果，也容許人對不同的選舉結果押注和進行對沖。

Kalshi 執行長 Tarek Mansour 表示，現在終於到了讓這些市場向世界展示它們在噪音中提供訊號的強大功能，並讓我們了解未來的真相的時候了。選舉交易市場 100 年來首次在美國合法化。