天后被攻擊 川普發文：我討厭泰勒絲

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-16 09:02

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美國天后級流行音樂巨星泰勒絲（﻿Taylor Swift）公開支持民主黨總統候選人賀錦麗不到一周，共和黨總統候選人川普周日（15 日）就在社交平台上攻擊她。

據《路透社》報導，川普周日在社群平台 Truth Social 上發文稱：「我討厭泰勒絲！」，他還用了大寫和驚嘆號。

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泰勒絲上周二在 Instagram 帖子中表態支持賀錦麗，時間點就在兩大黨候選人舉行總統辯論之後。

泰勒絲在帖子中寫道：「我認為她是一位穩重而有才華的領導者，我相信如果我們由冷靜而非混亂來引領，我們可以在這個國家取得更多成就。」

川普此前曾在社交平台上散播假消息，聲稱泰勒絲支持他。隨後泰勒絲澄清：「最近我得知他的網站上發布了 AI 生成的『我』錯誤地支持川普選總統的內容，這確實激起了我對 AI 的恐懼，以及傳播錯誤消息的危險。」

泰勒絲繼續說道：「這讓我得出一個結論，作為一名選民，我需要對自己在這次選舉中的實際計畫非常透明，對抗假消息最簡單的做法，就是講出真相。在 2024 年總統選舉中，我會把選票投給賀錦麗和華茲。」