〈日股盤後〉日元驚驚漲日股回落 半導體股撐盤

日經指數週五 (13 日) 開高走低，主因是 日元 走強，加深了出口相關類股的拋售壓力，所幸晶片族群抗跌撐盤，縮窄了跌幅，指數終場收跌 251.51 點或 0.68%，報 36,581.76 點。

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瑞銀證券首席日本經濟學家 Masamichi Adachi 表示，現在判斷 7 月份升息和市場暴跌的影響還為時過早；對沖基金在選擇權市場上增加了看漲日元的押注，因為他們預計日元將延續升勢，這使其成為本季全球表現最好的貨幣。