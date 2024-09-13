〈日股盤後〉日元驚驚漲日股回落 半導體股撐盤
鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-13 14:41
日經指數週五 (13 日) 開高走低，主因是日元走強，加深了出口相關類股的拋售壓力，所幸晶片族群抗跌撐盤，縮窄了跌幅，指數終場收跌 251.51 點或 0.68%，報 36,581.76 點。
東京股票價格指數（TOPIX）同步回落，下跌 21.36 點或 0.82%，收報 2571.14 點。
日元兌美元一度升至 140.6，創今年來新高，由於市場擔心日元升值將使出口商獲利惡化，汽車與機械等相關類股賣壓沉重。豐田下跌 2.31%、本田下跌 1.44%；權值股迅銷跌下跌 1.39%%，是拖累日經指數走跌的主因之一。
另一方面，美國科技股昨日大漲，使等半導體族群抗跌，成為撐盤主力。東京威力科創上漲 1.72%、愛德萬測試上漲 1.3%。
瑞銀證券首席日本經濟學家 Masamichi Adachi 表示，現在判斷 7 月份升息和市場暴跌的影響還為時過早；對沖基金在選擇權市場上增加了看漲日元的押注，因為他們預計日元將延續升勢，這使其成為本季全球表現最好的貨幣。
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