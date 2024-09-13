蘋果AirPods Pro 2獲FDA批准當助聽器使用 進軍健康市場跨大步

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-13 02:00

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蘋果的 AirPods Pro 2 周四 (12 日) 獲美國食品暨藥物管理局 (FDA) 批准，在未來幾周透過軟體更新後能成為助聽器輔助聽力障礙人士。外媒解讀蘋果此舉為進軍保健產業的新例證，這塊市場大餅價值達 15 兆美元。

蘋果在先前新品發表會上表示，AirPods Pro 2 在未來幾周軟體更新後新增聽力測試功能，完成測試後 AirPods Pro 2 會依照受測者聽力缺失方面補強，功能不只是一副耳機而是量身訂做的助聽器。

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圖：蘋果

根據 RBC Capital Markets 數據，到 2030 年，醫療保健產業的潛在市場規模將達到 15 兆美元，AirPods Pro 2 往健康領域發展透露蘋果迫不急待搶占先先機。

根據 FDA 數據，大約有 3,000 萬聽障美國人能使用 AirPods Pro 2 當作助聽器。另據 FDA 文件，其實蘋果早在 2020 年就開始一連串布局，包括 Apple Watch 增加心律偵測功能等。

根據美國語言聽力學會 (ASHA) 的指南，許多非處方助聽器價格高昂，雖然有些僅需 99 美元，但大多數價格都從 799 美元到數千美元不等，而相較蘋果售價 249 美元且經 FDA 認證的 AirPods Pro 2 來說相當實惠。

ASHA 執行董事 Barbara Kelley 表示，蘋果的 AirPods 現在成為非處方助聽器是一件相當酷的事情，在一個主流商品上看到技術創新。

另有分析認為，在經歷幾年的疲軟後，蘋果正在試圖推動 AirPods 的銷售。該公司並沒有單獨公布 AirPods 的銷售數據，但其可穿戴設備類營收在上季年減 2%。有分析人士認為，增加助聽器等健康功能可擴大該設備市場，有助於增添銷售動能。

Deepwater Asset Management 創始人 Gene Munster 表示，助聽器就是一個非常具體的例子，蘋果打開了一個不同的市場。他預估 AirPods 約占蘋果總營收的 5%。

儘管如此，蘋果的 AirPods 仍不會立即淘汰其他助聽器，因為耳機的電池只夠使用 6 小時，遠不及全天配戴者的需求。