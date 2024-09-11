盤後速報 - 材料-KY(4763)次交易(12)日除權息7.99元，參考價828.43元
鉅亨網新聞中心 2024-09-11 17:05
材料-KY(4763-TW)次交易(12)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利6.49元，股票股利1.5元，合計股利7.99元。
首日參考價為828.43元，相較今日收盤價959.00元，權息值合計為130.57元，股息殖利率0.68%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/12
|959.00
|6.49056
|0.68%
|1.497821
|2023/11/28
|848.0
|4.3563
|0.51%
|0.0
|2023/10/03
|1165.0
|4.7009
|0.4%
|1.4103
|2022/12/19
|176.5
|3.9551
|2.24%
|0.0
|2022/09/29
|124.5
|4.8695
|3.91%
|0.0
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