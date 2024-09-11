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鉅亨速報

盤後速報 - 材料-KY(4763)次交易(12)日除權息7.99元，參考價828.43元

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 17:05


材料-KY(4763-TW)次交易(12)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利6.49元，股票股利1.5元，合計股利7.99元。

首日參考價為828.43元，相較今日收盤價959.00元，權息值合計為130.57元，股息殖利率0.68%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/12 959.00 6.49056 0.68% 1.497821
2023/11/28 848.0 4.3563 0.51% 0.0
2023/10/03 1165.0 4.7009 0.4% 1.4103
2022/12/19 176.5 3.9551 2.24% 0.0
2022/09/29 124.5 4.8695 3.91% 0.0

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