search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 材料-KY(4763)下週(9月12日)除權息7.99元，預估參考價814.51元

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 17:05


材料-KY(4763-TW)下週(9月12日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利6.49元，股票股利1.5元，合計股利7.99元。

以今日(9月5日)收盤價943.00元計算，預估參考價為814.51元，權息值合計為128.49元，股息殖利率0.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

材料-KY(4763-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為二醋酸纖維絲束研發、製造與銷售。近5日股價上漲2.92%，集中市場加權指數下跌5.71%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/12 943.00 6.49056 0.69% 1.497821
2023/11/28 848.0 4.3563 0.51% 0.0
2023/10/03 1165.0 4.7009 0.4% 1.4103
2022/12/19 176.5 3.9551 2.24% 0.0
2022/09/29 124.5 4.8695 3.91% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數21187.710.45%
材料-KY943-0.84%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.58
加權指數法興(售) 槓桿7.08

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_弱

偏強
材料KY

65.39%

勝率

#高檔出場訊號

偏強
材料KY

65.39%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
材料KY

65.39%

勝率

延伸閱讀


Empty