盤後速報 - 材料-KY(4763)下週(9月12日)除權息7.99元，預估參考價814.51元
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 17:05
材料-KY(4763-TW)下週(9月12日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利6.49元，股票股利1.5元，合計股利7.99元。
以今日(9月5日)收盤價943.00元計算，預估參考價為814.51元，權息值合計為128.49元，股息殖利率0.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
材料-KY(4763-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為二醋酸纖維絲束研發、製造與銷售。近5日股價上漲2.92%，集中市場加權指數下跌5.71%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/12
|943.00
|6.49056
|0.69%
|1.497821
|2023/11/28
|848.0
|4.3563
|0.51%
|0.0
|2023/10/03
|1165.0
|4.7009
|0.4%
|1.4103
|2022/12/19
|176.5
|3.9551
|2.24%
|0.0
|2022/09/29
|124.5
|4.8695
|3.91%
|0.0
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