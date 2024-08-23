材料-KY上半年EPS達44.89元擬配發26元股息超越去年全年
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-23 17:59
材料 - KY(4763-TW) 今 (23) 日公布 2024 年最新獲利及股利資訊，2024 年上半年稅後純益達 38.56 億元，年增 1.41 倍，每股純益達 44.89 元，公司今天董事會並決議對上半年股息配發 26 元，盈餘配發率達 57.92%，且此一股利案配息也超越去年全年配發的 11.5 元。
同時，材料 - KY 的 2024 年上半年股息配發 26 元，也超越歷年任何半年度的股息配發，主要在材料 - KY 在 7 月絲束新產能開出之後的銷售價格及數量表現極佳，對 2024 年下半年營運更趨於樂觀，進行大方的股息配發，依今天材料 - KY 的收盤價 897 元計算，26 元股息配發的現金殖利率達 2.9%，年殖利率將達 5.8%，法人估材料 - KY 在 2024 年下半年的業績更將優於上半年的表現。
以材料 - KY 公布 2024 年 7 月營收為 14.03 億元創新高，月增 34.44%，年增 52.22%，主要由於絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價維持高檔，及絲束新產能擴增完成挹注。材料 - KY 在 2024 年 1-7 月累計營收為 82.12 億元，較去年同期成長 69.34%，也創同期歷史新高。
同時，材料 - KY 預計在 2024 年第三季及第四季將各有一次除權息，材料 - KY 對 2023 年下半年股利包括每股現金 6.5 元及股票股利 1.5 元，將在 9 月 12 日除息；至於今天由董事會決議的每股 26 元股息，最快在今年 11 月除息交易。
由於絲束和醋片需求強勁及銷售價格持續調漲，材料 - KY2024 年第二季營收爲 31.95 億元，年增 35%，毛利率 61.31%，季減 5.95 個百分點，年增 0.67 個百分點，稅後純益 17.53 億元，季減 16.62%，年增 62.53%，每股純益 20.41 元，爲材料 - KY 連續 3 季單季賺回超過 2 個股本。
材料 - KY2024 年上半年營收爲 68.09 億元，毛利率 64.47%，年增 6.35 個百分點，稅後 2024 年上半年稅後純益達 38.56 億元，年增 1.41 倍，每股純益達 44.89 元。
展望 2024 年，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另材料 - KY 也看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料 - KY 成長。預期在平均銷售單價優於 2023 年，且今年度有新的絲束產能擴充規劃之下，樂觀看待成長動能延續。
產能規劃方面，因應絲束需求與營運成長，材料 - KY 在 2024 年 7 月中旬已順利完成擴增絲束產能，預計 2025 年 1 月再完成擴增絲束產能，暨預計 2025 年第二季完成與中峰化學規模相當之醋片新廠。另東南亞設廠 (絲束) 計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。
材料 - KY 指出，除持續優化生產效率與擴大產能外，公司往增加投資研發綠色環保材料及回收技術及逐步擴增醋酸纖維長絲產能，以增加多樣化產品並因應市場需求兩大策略方向佈局，以達成長期成長及鞏固競爭優勢。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 材料-KY積極開發長絲等新產品 打入大陸手機品牌廠
- 材料-KY 5月營收10.14億元年增31.25% 創歷史同期新高
- 材料-KY 6月營收10.44億元創同期新高 今年營運可望再創新高
- 材料-KY7月營收14.03億元改寫新高年增逾5成 下半年動能強
上一篇
下一篇