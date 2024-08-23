材料-KY上半年EPS達44.89元擬配發26元股息超越去年全年

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-23 17:59

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材料 - KY(4763-TW) 今 (23) 日公布 2024 年最新獲利及股利資訊，2024 年上半年稅後純益達 38.56 億元，年增 1.41 倍，每股純益達 44.89 元，公司今天董事會並決議對上半年股息配發 26 元，盈餘配發率達 57.92%，且此一股利案配息也超越去年全年配發的 11.5 元。

同時，材料 - KY 的 2024 年上半年股息配發 26 元，也超越歷年任何半年度的股息配發，主要在材料 - KY 在 7 月絲束新產能開出之後的銷售價格及數量表現極佳，對 2024 年下半年營運更趨於樂觀，進行大方的股息配發，依今天材料 - KY 的收盤價 897 元計算，26 元股息配發的現金殖利率達 2.9%，年殖利率將達 5.8%，法人估材料 - KY 在 2024 年下半年的業績更將優於上半年的表現。

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以材料 - KY 公布 2024 年 7 月營收為 14.03 億元創新高，月增 34.44%，年增 52.22%，主要由於絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價維持高檔，及絲束新產能擴增完成挹注。材料 - KY 在 2024 年 1-7 月累計營收為 82.12 億元，較去年同期成長 69.34%，也創同期歷史新高。

同時，材料 - KY 預計在 2024 年第三季及第四季將各有一次除權息，材料 - KY 對 2023 年下半年股利包括每股現金 6.5 元及股票股利 1.5 元，將在 9 月 12 日除息；至於今天由董事會決議的每股 26 元股息，最快在今年 11 月除息交易。

由於絲束和醋片需求強勁及銷售價格持續調漲，材料 - KY2024 年第二季營收爲 31.95 億元，年增 35%，毛利率 61.31%，季減 5.95 個百分點，年增 0.67 個百分點，稅後純益 17.53 億元，季減 16.62%，年增 62.53%，每股純益 20.41 元，爲材料 - KY 連續 3 季單季賺回超過 2 個股本。

材料 - KY2024 年上半年營收爲 68.09 億元，毛利率 64.47%，年增 6.35 個百分點，稅後 2024 年上半年稅後純益達 38.56 億元，年增 1.41 倍，每股純益達 44.89 元。

展望 2024 年，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另材料 - KY 也看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料 - KY 成長。預期在平均銷售單價優於 2023 年，且今年度有新的絲束產能擴充規劃之下，樂觀看待成長動能延續。

產能規劃方面，因應絲束需求與營運成長，材料 - KY 在 2024 年 7 月中旬已順利完成擴增絲束產能，預計 2025 年 1 月再完成擴增絲束產能，暨預計 2025 年第二季完成與中峰化學規模相當之醋片新廠。另東南亞設廠 (絲束) 計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。