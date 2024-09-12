盤後速報 - 佳和(1449)下週(9月19日)除權息0.31元，預估參考價17.82元
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 17:05
佳和(1449-TW)下週(9月19日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.03元，股票股利0.28元，合計股利0.31元。
以今日(9月12日)收盤價18.35元計算，預估參考價為17.82元，權息值合計為0.53元，股息殖利率0.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
佳和(1449-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為纖維紡織品之加工及買賣。紡織品及機械之進出口及買賣。委託興建商業大樓等。近5日股價下跌1.08%，集中市場加權指數下跌0.29%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/19
|18.35
|0.03083
|0.17%
|0.27744
|2023/10/31
|14.05
|0.0
|0.0%
|0.2936
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