繁華綠謐兼有！回歸居住本質 均質三房成市場注目標的

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 10:00

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隨著台中市區房價持續攀升，購屋族買房回歸居住本質，市場對於均質三房的住宅需求也與日俱增。擅長為自住客打造優質產品的坤悅開發（5206），近期在太平核心區域、近 30 年無新案推出的中興東路上，推出指標大樓案「坤悅涵仰」，高規格的建材、優異的地段及稀有的高樓層耐震住宅設計，迅速成為市場焦點。

市場稀缺 均質三房滿足雙薪家庭需求

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高房價與少子化造就全台都會區小宅盛行，然而對許多雙薪家庭來說，小宅使用空間不足、市區房價持續飆升，也越來越難以負擔，於是將目光轉向太平地區，在可控制的總價範圍內，獲取最舒適的居住空間，加上 37-41 坪標準三房、合理總價的產品，放眼全台中市已越來越稀缺，也讓「坤悅涵仰」一案受到自住客青睞。

市場觀察，購屋族對於區域忠誠度已逐年下降，而太平市區擁有重大建設、環線便捷、生活機能完熟，除了擁有 74 號道、台鐵紅線等交通優勢，74 號道也將在鄰近太平的六順橋、十九甲新增兩座匝道，未來便捷性持續提升，加上區域環境愜意舒適，散步就能輕鬆採買，為家人提供更好的居住品質，也助攻太平躍升為房市新興焦點。

74 號道將在鄰近太平週邊新增六順橋、十九甲兩座匝道，便捷性持續提升。(圖: 業者提供)

區域稀有大基地 自住置產雙贏

「坤悅涵仰」座落於太平市中興東路、中平路口，占地 1,330 坪，是區域內難得一見的完整大型基地，該案規劃為 18 層雙塔設計，擁有 360 度視野，並採用與市區豪宅相同的高標準耐震工法，全面提升住宅的安全性與舒適性。建築設計上強調大尺度退縮，打造名宅等級的迎賓花園與獨立迴車道，並融入全齡化設計理念，滿足不同年齡層的居住需求。

據內政部統計指出，太平市區人口已連續多年呈現正成長，目前更將突破 20 萬大關，顯示區域長期發展的潛力，換屋動能、住宅剛需均不容小覷，特別是坐擁優質生活機能的中興東路，周邊近 30 年無新案推出，更讓「坤悅涵仰」一案，不只自住客關注，置產族也相當看好。

「坤悅涵仰」不僅地段優越，建材規格更是全面升級，大幅提升住宅品質，單純 0 店面、均質 3 房規劃，18 樓雙塔地標的價值感，再加上宜居總價門檻，讓該案成為重視生活品質的購屋族群，最理想的自住指標。