〈房產〉沒有限貸但現在房貸就是卡卡 信義：房市近一年首見降溫

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-30 15:19

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受到銀行房貸申請難度增加影響，加上購屋人對房貸申請產生擔憂影響買氣，房市經歷一年交易暢旺的表現後，8 月房市出現降溫跡象，信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市 8 月前 28 天交易狀況，交易量年變化與月變化皆出現雙位數減幅，連首購的總價 700-1500 萬元市場交易，都受房貸出狀況的影響。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，這波錢荒對於房市的確造成影響，買方會擔憂買下去不好貸款，決策上就會更為謹慎，此一影響比選擇性信用管制還劇烈，選擇性信用管制措施，至少還算得出要多拿多少自備款，但現在害怕貸不到，或者變成排隊等房貸人潮，都可能讓買方購屋更為謹慎，現在除觀察銀行的房貸是否能夠慢慢釋出額度，還要觀察房貸利率變化，即使還有額度的單位，是否會認為風險增加而保守鑑價，整體房市寬鬆的資金已經出現顯著變化。

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信義房屋統計顯示此次首購市場也受到衝擊，8 月交易總價 700-1500 萬元市場，減少幅度比總價 1500-2000 萬元市場更為顯著，可能與總價 700~1500 萬元的族群需要相當的銀行房貸支持有關，雖然可能相對多數符合新青安的申請條件，但現在新青安可能需要排隊或者授信狀況更為謹慎，影響到市場買氣。

曾敬德表示，這次影響算是全面性的，都會區都受到影響，房市短期出現降溫不是壞事，只是民眾購屋時，要把自備款的預算拉高，同時要把尋找房貸的順序拉到簽約之前，降低房貸卡卡的風險。

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察 2024 年 8 月價量變化，六都和新竹縣市交易量，雙北交易下滑 2 成，七都整體交易量月減 20.2%，但整體交易量仍較去年減 15.9%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然央行強調目前沒有限貸，不過銀行放款速度減緩，八月許多交易受到貸款不順，交易急煞，案件協調溝通時間拉長，進度受影響，尤其又以雙北總價高，貸款需求量大，影響最深，而中南部總價低，現金交易比例高，因此影響比北部略低一點。

中央大學台灣經濟發展研究中心發布「未來半年購買耐久性財貨時機」指標，「購買房地產時機」指標部分，本月為 106.33 點，較前月下降 0.67 點，也顯示購屋意願降溫。