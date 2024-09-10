黃仁勳將出席高盛會議發表談話 Blackwell晶片狀況成焦點

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-10 23:10

‌



輝達 (Nvidia) 執行長黃仁勳將於周三 (11 日) 在舊金山舉行的高盛會議發表談話，屆時有關 Blackwell 懸而未決的問題將成為焦點。他原定在當地時間上 7 點 20 分高盛 (GS-US) 執行長索羅門 (David Solomon) 進行會談。

這家人工智慧 (AI) 晶片大廠近期股價不斷下跌讓投資人坐立難安，迫切想知道有關 Blackwell 晶片的最新消息，也希望能藉此刺激股價走高止住跌勢。

‌



這款新一代處理器早在 6 個月前就發表，但由於工程方面的障礙延後推出，儘管黃仁勳 8 月試圖向市場保證該晶片的收入即將會到來，但一些投資者仍想了解更多的細節。新晶片延後發布、加上更廣泛的宏觀經濟恐慌，導致輝達公布才報以來股價下跌 15%。

Zacks 投資管理公司的客戶投資組合經理 Brian Mulberry 說：「沒人喜歡延遲。這是投資人正在留意的訊號之一。在該股缺乏其他積極催化劑的情況下，加上對整個科技行業更廣泛的擔憂，Blackwell 的問題加劇投資人對這個 AI 寵兒漲得太遠、太快的擔憂。」

Mulberry 補充說，雖然輝達在管理預期方面做得很好，但「他們可能可以更好地溝通，特別是在 Blackwell 問題上」。

美銀 (BAC-US) 分析師也認同這種觀點，他們在上周的一份研究報告中寫道，有關 Blackwell 出貨準備情況的細節是輝達股價復甦的關鍵基本面催化劑。

據了解，Blackwell 是該公司占主導地位的下一代 AI 處理器，投資人一直熱切期待它提供下一階段的成長。輝達在其最新的財報中承認生產存在問題，並表示不得不對晶片的部分製造流程進行改造。

不過該公司表示，預估在截至 1 月 31 日的第四季，Blackwell 將為其帶來「數十億美元」的收入。根據財報電話會議的評論，產量成長計畫從第四季開始，一直持續到 2026 會計年度。

Mulberry 表示，如果一切順利且輝達能夠如期交付 Blackwell 晶片，那麼該股的波動性可能會比最近幾個月有所下降。另外如果輝達能明確表示仍在按計畫進行，而且不會進一步推遲生產，就可以平息一些短期的擔憂。

儘管如此，如果 Blackwell 面臨更多的延遲或困難，這可能會增加股價的下行壓力——尤其是在幾乎沒有其他催化劑的情況下，還有與美國司法部反壟斷調查相關的潛在風險。

亨廷頓銀行 (Huntington Bancshares)(HBAN-US) 的投資組合經理 Randy Hare 也認為，輝達股價近期可能面臨下行壓力。不過，對於那些相信 AI 長期潛力的投資人來說，現在可能是增加持倉的好時機。