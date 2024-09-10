〈美股早盤〉市場焦點轉向通膨數據 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-10 21:41

‌



美股主要指數周二 (10 日) 漲跌互現，投資人情緒謹慎，靜待即將出爐的通膨報告，這份報告可能是美國央行下周降息幅度的關鍵。

截稿前，道瓊工業指數跌近 17 點或近 0.04%，那斯達克綜合指數漲近 60 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數跌近 0.6%。

‌



美股開盤前，主要指數期貨小幅走高，其中標普 500 指數期貨上漲 0.3%、那斯達克 100 指數期貨上漲 0.4%、基準美債殖利率持穩，市場靜待本周三 (11 日) 出爐的最新通膨數據，同時也觀望下周美國與日本央行即將公布的利率決策。

市場情緒謹慎，投資人希望平衡美國經濟衰退的擔憂和軟著陸的可能性，同時擔心隨著勞動市場降溫，聯準會 (Fed) 可能會落後於曲線。交易商將從消費者物價指數 (CPI) 報告中尋找降息速度的進一步線索，一些策略師呼籲 Fed 加快降息步伐。

瑞銀集團美國股票衍生品首席策略師 Rebecca Cheong 周二在給客戶的報告中寫道:「在即將發布的任何經濟數據中，即使是輕微的失望也可能引發大規模的平倉。」她預估標普 500 指數將在一個月內從高點至少下跌 10%，建議投資人購買 ETF 避險防範損失。

政治方面，美國副總統賀錦麗與前總統川普將於台灣時間周三 (11 日) 上午 9 點進行總統大選辯論。目前距離投票日剩下 55 天，這是賀錦麗與川普首度於全國舞台交手，也是兩人至今唯一同意的一場辯論。

摩根大通私人銀行全球投資策略主管 Grace Peters 受訪時表示：「我們需要看看到底會發生什麼，以及是否有可能影響市場。我們將密切關注關稅、貿易政策和稅收。」

高盛集團的數據顯示，避險基金一直在平倉，替 11 月 5 日投票前的波動做好準備。

截至台北時間周二（10 日）21 時許：

焦點個股：

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 1.49%，至每股 150.93 美元

歐洲最高法院周二 (10 日) 維持對 Alphabet 旗下 Google 徵收的 24 億歐元罰款，因為該公司濫用其主導地位，偏袒自己的購物比較服務。這項罰款源自於歐盟執委會於 2017 年結束的反壟斷調查。委員會當時表示，Google 偏袒自家購物比較服務，而不是競爭對手的服務。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.77%，至每股 219.21 美元

歐洲最高法院周二判定蘋果在愛爾蘭稅務問題長達 10 年的法庭訴訟中敗訴。蘋果公司發布聲明表示：「歐盟委員會正試圖追溯性地改變規則，並忽略了一點：按照國際稅法的要求，我們的收入已經在美國納稅。」

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 2.16%，至每股 108.77 美元

英偉達上周市值蒸發約 4,000 億美元。儘管遭遇了拋售，但高盛首席分析師仍對這家晶片巨擘維持買入評等，認為該股存在過度拋售。高盛估計，到 2025 年下半年，生成式人工智慧 (AI) 將開始替產業成長做出實質貢獻。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

去年來一直準​​確預測美股漲勢的 Fundstrat 研究主管 Tom Lee 罕見地在短期內看空美股，預測未來八周對投資人來說可能很困難，但投資人仍可能在今年年底前看到強勁反彈。自本月初以來，美股已下跌約 4%。 Lee 表示，股市最終可能下跌多達 7%，並預測標普 500 指數可能在 5,350 點觸底。