比亞迪上調今年車輛銷售目標逾一成

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-10 20:52

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摩根士丹利 (MS-US) 昨 (9 日) 在一份報告中表示，中國電動車製造商比亞迪 (1211-HK) 今年的目標是銷售 400 萬輛車，這意味著該公司把今年早些時候設定的年度銷售目標上修 11%。該目標讓比亞迪幾乎與福特 (F-US) 汽車持平，後者在去年全球銷售 440 萬輛車，排名第六。

摩根士丹利分析師在昨日發布的一份報告中援引比亞迪高層在活動上的評論稱，比亞迪將額外的銷售成長歸功於今年推出的採用最新插電式混合動力技術 DM-i 5.0 的新車款，這也將有助於提高利潤率。

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根據報告，包括 Qin L 和 Seal 06 DM-i 在內的這類車款的訂單累積已超過比亞迪的產能，這兩款車型的售價均為人民幣 99,800 元 (14,019 美元)。報告還提到，比亞迪無意在今年剩餘時間內提高價格。

今年 5 月，比亞迪推出了第五代 DM-i 5.0 插電式混合動力技術，提高燃油效率並節省成本。作為僅次於美國競爭對手特斯拉 (TSLA-US) 的全球第二大電動車供應商，比亞迪宣稱，使用該技術的電池每 100 公里 (62.1 英里) 的油耗將達到創紀錄低的 2.9 公升。

據了解，比亞迪仍在售價人民幣 10 萬元至 15 萬元的電動車市場占據主導地位，比亞迪高層預估，小鵬汽車 (XPEV-US) 的 Mona M03 等同業的競爭將有限。Mona M03 的售價為人民幣 1.7 萬美元起。

此外，更高的銷售目標意味著比亞迪將在第四季每月銷售約 41.8 萬輛汽車 比亞迪在 8 月汽車銷量為 373,083 輛，創下史上最佳單月銷量，其中超過 11% 是海外銷售，因為該公司計劃今年將出口量增加一倍，達到 45 萬輛。

有外媒曾在今年 3 月報導，比亞迪替 2024 年設定 360 萬輛的銷售目標，比去年創紀錄的銷量增加 20%。

比亞迪第二季的淨利潤有所改善，儘管其最暢銷車型的大幅折扣引發一場曠日持久的價格戰。