SpaceX北極星黎明號升空 首次民間太空漫步在即

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-11 00:50

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馬斯克旗下太空探索技術公司 SpaceX 周二 (10 日) 宣布，搭載獵鷹 9 號火箭的「北極星黎明號」(Polaris Dawn)已於周二從美國佛羅里達州發射升空，4 位商業太空人將執行有史以來首次民間太空漫步(Spacewalk)。

「北極星黎明」是 SpaceX 迄今的第十四次載人任務，也是第五次商業載人太空飛行任務。這是億萬富翁兼 Shift4 創始人艾薩克曼 (Jared Isaacman) 在 2022 年從 SpaceX 購買的 3 次人類太空飛行任務中的首個任務，這項計畫被稱為「北極星計畫」。

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和以前前往國際太空站的任務不同，這是一次自由飛行任務，機組人員希望這次飛行的軌道遠離地球，軌道距離地球約 1,400 公里的高度，這是自 1972 年阿波羅 17 號登月任務以來太空人從地球旅行的最遠距離。

艾薩克曼擔任任務指揮，帶領包括兩名首次進入太空的 SpaceX 工程師吉利斯 (Sarah Gillis) 和梅農 (Anna Menon)，以及擔任任務飛行員的 50 歲退役美國空軍中校波蒂特(Scott Poteet) 在內的 4 人團隊。

任務的核心部分是，機組人員將嘗試執行 SpaceX 的首次太空漫步。此前，太空漫步在政府太空計畫的任務中已是常規操作，但民間企業尚未嘗試過。這次艙外活動預估將持續兩小時。

除了太空漫步外，「北極星黎明」還計劃在任務期間進行大約 40 項科學和研究實驗。由於不利的天氣條件和氦氣洩漏，這項發射在過去幾周內被多次推遲。

SpaceX 和特斯拉 (TSLA-US) 的成功也讓創辦人馬斯克的身價水漲船高。根據財富追蹤網站 Informa Connect 發布的一份新報告，馬斯克可能在 2027 年成為世界上第一個 1 兆美元富翁。

Informa Connect 表示，目前馬斯克的淨資產為 1,950 億美元，假設馬斯克的財富以 110% 年增率的速度持續線性成長，最快在 2027 年達到 1 兆美元的「兆元富翁」。

網站表示，馬斯克的財富大部分來自特斯拉在電動車領域的主導地位。而他財富成長的下一個動力來源將是太空競賽，以及他的公司 SpaceX 在火箭發射和太空網路領域的主導地位。先