國際油價暴跌 俄羅斯原油銷售收入降至7個月新低

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-10 20:11

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國際油價暴跌拖累俄羅斯原油銷售收入降至今年 2 月以來新低，凸顯全球市場走弱對俄羅斯帶來的挑戰。

油價暴跌導致俄羅斯烏拉爾原油 (Urals crude) 價格跌至每桶 60 美元的關卡，達到七國集團 (G7) 試圖對克里姆林宮施加制裁水準，以懲罰俄羅斯入侵烏克蘭。

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價格評估機構阿格斯媒體 (Argus Media) 數據顯示，上周五俄羅斯波羅的海港口的原油均價為 60.12 美元。四周平均原油產量下滑至 313 萬桶 / 日，較前一周減少 3 萬桶 / 日。波動性大得多的周原油流量則相反，小幅增加了約 4 萬桶 / 日。

全球油價下跌促使包括俄羅斯在內的幾個石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 成員將原定於 10 月開始鬆綁的產量限制計畫延後到 12 月。

這項延遲意味著，莫斯科實際上將不得不在 10 月和 11 月減產，以彌補今年稍早超過 OPEC + 目標的產量，而非透過減少增產目標來補償。俄國已承諾在今年 10 月和 11 月進一步減產，然後在 2025 年 3 月至 9 月之間減產，以彌補今年稍早超過 OPEC + 配額的產量。

俄羅斯的數據顯示，在 OPEC + 推動加強對其供應協議的遵守之後，俄羅斯上個月非常接近實現其原油產量目標。俄羅斯在 5 月底終止出口目標，轉而選擇限制生產，與 OPEC + 保持一致步伐，該國的產量目標設定為每天 897.8 萬桶直到 11 月底。

原油出貨量方面，船舶追蹤數據和港口代理報告顯示，截至 9 月 8 日的一周，共有 29 艘油輪裝載 2,199 萬桶俄羅斯原油，高於此前一周 29 艘船的 2,167 萬桶。

波動性較小的四周平均值則相反，減少 3 萬桶 / 日至 313 萬桶 / 日，前一周為 316 萬桶 / 日。自 7 月初以來，除了有一周低於 300 萬桶 / 日外，使用此指標的出貨量在每天 313 萬至 325 萬桶之間。今年迄今的原油出貨量約為每天 4.5 萬桶，低於 2023 年全年的平均值。

至於出口價值，在截至 9 月 8 日的一周，俄羅斯原油出口總值從截至 9 月 1 日的 15.2 億美元降至 14.4 億美元。俄羅斯主要原油價格的暴跌，完全抵消每周原油流量的小幅成長，讓每周海外出貨量降至 1 月以來的最低水準。

波羅的海港口的出口價值每桶下降約 6.30 美元，而來自黑海的出口價值每桶下降約 5.90 美元。面向亞洲出口的 ESPO(East Siberia-Pacific Ocean) 價格表現較好，較前一周下跌約 2.70 美元。根據阿格斯媒體的數據，印度的交割價格也有所下降，每桶下跌約 5.90 美元。