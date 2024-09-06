美銀策略師：若非農數據疲軟 美半導體股將暴跌

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-06 19:47

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該行策略師 Michael Hartnett 領導的團隊在一份報告中寫道，如果 8 月非農新增就業人數低於 10 萬、失業率超過 4.4%，將引發美股拋售，屆時費城半導體指數將跌至 4,000 點左右，比當前水準低 16%，該指數成分股包括輝達、博通 (AVGO-US)、超微 (AMD-US) 等。

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最近對美國可能陷入衰退的擔憂讓全球股市承壓，交易員密切留意 8 月的就業報告尋找警訊。根據外媒的一項調查，經濟學家預估 8 月非農就業新增 16.5 萬人、失業率為 4.2%，但另一份就業數據顯示，新增就業人數僅 15 萬人。

若就業報告顯示將出現硬著陸的情況下，聯準會 (Fed) 可能會在本月稍晚的貨幣政策會議上降息 2 碼 (50 個基點)。美銀策略師在報告中寫道，這將導致 10 年期美國公債殖利率從目前的 3.7% 左右跌至 3%、美元兌日元和歐元等主要貨幣全面走弱，國際油價將從每桶 70 美元左右暴跌至接近 60 美元。

相較之下，15 萬至 17.5 萬人的「完美」就業數據將意味著經濟「軟著陸」，並引發近期表現優異的防禦型股票的逆轉，有利於科技股和能源股。