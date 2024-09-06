〈焦點股〉台新藥眼科新藥9月正式外銷至美國 漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-06 12:03
台新藥 (6838-TW) 今 (6) 日宣布，旗下眼科新藥丙酸氯倍他索滴眼懸液 0.05%(APP13007)順利取得衛福部食藥署 (TFDA) 審查，並收到核發之藥品外專用許可證，將於 9 月完成首次對美國授權合作夥伴 Eyenovia 正式出貨，激勵今天大漲逾半根停板。
台新藥今天早盤以 37.75 元開高走高，盤中最高漲至 40.5 元，漲逾半根停板，雖然隨後漲幅稍收斂，但截至上午 11 點 50 分，股價暫報 39.5 元，漲幅 6.04%。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人本周合計賣超 271 張。
台新藥說明，APP13007 是以超強效類固醇丙酸氯倍他索，搭配台新藥專有的 APNT 奈米微粒製劑平台開發的新藥，為第一個獲得美國 FDA 批准用於眼部的丙酸氯倍他索藥物。
美國目前每年約執行 700 萬例眼科手術，類固醇及類固醇複方的眼科用藥市場規模達 13 億美元，透過此次外銷專用許可證的取得，台新藥聯手 Eyenovia 正式進入此商機龐大的市場。
台新藥指出，目前正在積極準備首批藥品的出貨，後續將依照訂單及生產排程分批出貨。而 Eyenovia 計劃 9 月底在美國完成藥品丙酸氯倍他索滴眼懸液上市銷售。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
下一篇