台新藥上演蜜月行情 中籤投資人有望賺逾8000元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-13 10:19

‌



新藥股再添新兵，台新藥 (6838-TW) 今 (13) 日以每股 36 元掛牌上市，上演蜜月行情，早盤最高來到 44.05 元，漲幅 22.36%，若以盤中最高價計算，投資人抽中一張有望賺進 8050 元。

台新藥今天掛牌上市，申購價為 36 元，此次合格申購數量為 19.32 萬筆，公開申購數量 3142 張，中籤率為 1.61%。

‌



台新藥今天早盤以 39.05 元開高走高，盤中最高漲至 44.05 元，漲幅超過 2 成，上演蜜月行情，截至上午 10 點 05 分，股價暫報 42.2 元，漲幅 17.22%，開盤一小時成交量超過 4000 張。

台新藥的主力產品為 APP13007，以台新藥專有的 APNT 奈米微粒製劑平台開發的新劑型新藥，用於眼科手術術後發炎及疼痛，已在 2024 年 3 月取得美國 FDA 上市許可。

同時，APP13007 也完成多國授權案，包含中國遠大醫藥公司、美國 Eyenovia 公司、巴西 Cristália 公司、中東及北非地區 Tabuk 公司等，7、8 月又陸續新增以色列 Tzamal 公司、加拿大 Apotex 公司等授權案，在國際授權上大有斬獲。