台新藥8月上旬掛牌上市 眼科新藥7月底有望在美銷售

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-15 18:34

台新藥 (6838-TW) 預計於明 (16) 日舉辦上市前業績發表會，規劃 8 月上旬以承銷價 36 元掛牌上市。台新藥專攻眼科新藥，經營團隊今 (15) 日指出，旗下主力眼科新藥 APP13007 今年 3 月獲得美國 FDA 核准上市，待拿到台灣外銷許可，有望在 7 月底開始在美銷售。

台新藥指出，旗下主力眼科新藥丙酸氯倍他索懸浮滴眼液 0.05%(APP13007) 今年 3 月獲得美國 FDA 核准上市，6 月也與保瑞 (6472-TW) 簽訂委託製造供貨合約，搶攻每年 13 億美元眼科術後用藥市場。

董事長程正禹表示，待眼科新藥 7 月取得台灣外銷許可後，有望在 7 月底開始在美銷售。程正禹補充，初期銷售將以美國市場為主，預期 2026 年其他地區取得藥證後，屆時供應市場將更多元。

至於美國市場外的海外布局，程正禹則說明，對外授權談判陸續展開，分別在今年 1 月及 4 月完成巴西與中東、北非地區的對外授權，授權對象皆為當地主要大型藥廠，預計巴西將在 2025 年送件，中東、北非地區則在今年底、明年初送件，送件後審核 18 個月將可陸續拿到藥證。

中國市場部分，程正禹表示，APP13007 三期臨床在去年第四季順利展開，依照合約，台新藥獲得對應的簽約金以及開發里程金。台新藥也提到，2021 年拿到簽約金，在去年取得三期臨床試驗核准，已陸續認列 200 萬美元。

台新藥表示，未來隨著美國市場展開銷售，加上各被授權人陸續在其授權區域展開藥證申請，預期將帶動營收持續穩健成長。