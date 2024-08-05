台新藥眼部術後新藥 授權加拿大Apotex獨家銷售

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-05 18:39

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台新藥 (6838-TW) 今 (5) 日宣布與加拿大 Apotex 簽署授權協定，完成簽署用於治療眼部手術後發炎及疼痛專利新藥 APP13007 的授權合約，授權 Apotex 在加拿大市場獨家銷售權利。

台新藥今天指出，完成簽署與加拿大 Apotex 的授權合約，此授權交易包含簽約金、發展里程碑金、權利金以及銷售里程碑金等，以及在合約期間內的其他對價。台新藥進一步說明，用於治療眼部手術後發炎及疼痛專利新藥 APP13007(丙酸氯倍他索點眼懸液劑 0.05%) 也在今年 3 月 4 日獲得美國 FDA 批准上市。

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根據 Apotex 的市場分析，加拿大 1 年約有 50 萬件的眼科手術，單方及複方類固醇眼藥水的市場規模大約 3600 萬美元，並以每年 5% 的速度成長。

台新藥總經理許力克表示，Apotex 引進一系列眼科新藥，深化台新藥加拿大的布局，同時也非常有信心 APP13007 能在加拿大市場篷勃發展，期盼將新的治療方式提供給加拿大的醫師與患者。