〈台股開盤〉電子權值、千金股齊心發力 急拉指數翻紅漲逾百點
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-06 09:53
市場觀望美國非農就業數據，台股今 (6) 日走勢震盪，以 21255.45 點開出，上漲 67.74 點，雖然開盤後一度翻黑，但隨後在電子權值股和千金股拉抬下迅速反彈，漲逾百點，不過，成交量持續縮減，早盤估量不到 3000 億元。
權值股表現來看，台積電 (2330-TW) 開盤上漲 9 元，以 909 元開出，早盤一度漲逾 1%、鴻海 (2317-TW) 也在平盤之上；聯發科 ((2454-TW)、台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW) 等都有約 2% 的漲幅，支撐台股早盤漲勢。
高價電子股表現也強勢，嘉澤 (3533-TW) 漲近 8%、創意 (3443-TW) 及世芯 - KY(3661-TW)、緯穎 (6669-TW) 等漲 3-4%、健策 (3653-TW) 及川湖 (2059-TW) 漲逾 2%；其他早盤強勢電子指標包括瑞昱 (2379-TW)、技嘉 (2376-TW) 等。
法人認為，近期受到美國經濟數據引發經濟衰退疑慮、輝達遭反壟斷等利空因素，導致全球股市重挫，短線反彈力道不足顯示市場信心仍未平復，但隨著 FED 降息機率大幅提升，預期台股短線震盪整理後可望再走強。
美國周四公告有「小非農」之稱的 ADP 就業報告，8 月民間部門就業人數僅增 9.9 萬人，遠遜於預期，但上周初領失業金人數僅報 22.7 萬人，也低於預期，經濟數據憂喜參半，美股漲跌互見、影響台股開盤震盪。
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