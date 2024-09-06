〈台股開盤〉電子權值、千金股齊心發力 急拉指數翻紅漲逾百點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-06 09:53

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市場觀望美國非農就業數據，台股今 (6) 日走勢震盪，以 21255.45 點開出，上漲 67.74 點，雖然開盤後一度翻黑，但隨後在電子權值股和千金股拉抬下迅速反彈，漲逾百點，不過，成交量持續縮減，早盤估量不到 3000 億元。

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法人認為，近期受到美國經濟數據引發經濟衰退疑慮、輝達遭反壟斷等利空因素，導致全球股市重挫，短線反彈力道不足顯示市場信心仍未平復，但隨著 FED 降息機率大幅提升，預期台股短線震盪整理後可望再走強。