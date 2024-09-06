基金經理人：台股擁三大利多 看好Q4多頭走勢延續

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-06 11:41

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國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，今年下半段 AI 及半導體產業仍為市場主旋律，台股第一基本面佳、第二股利率高、第三還有高股息及 AI 議題輪流點火，三大利多將成為第四季重要成長動能。建議投資人可趁 9 月逢低佈局，以具高息股及高夏普值之優質主動式基金介入，掌握台股向上契機。

國發會公布最新景氣概況燈號，8 月自紅燈轉為黃紅燈，雖 AI 商品需求續強，惟傳產復甦較慢，股市未能續紅。對此，國泰投信表示，近期市場有美國大選、經濟衰退疑慮、輝達是否收到司法部傳票等多個雜訊，台股還會有震盪，市場都在等待美國即將公布的非農就業指數與失業率等指標，待雜音消退，第四季多頭格局不變。

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梁恩溢說明，投信連續 6 個月買超，資金動能強勁，科技及金融兩大產業獲利展望超前，產業基本面無虞；再進一步看數據，截至今年七月底，台灣高股息指數股利率達 4.5%，高於全球指數的 3.1%，更幾乎是美國高股息指數的 2 倍，名列全球前段班，吸引各國關注跟投資。

而根據研調機構 IDC 報告，預估未來 5 年全球 AI 相關支出，將擴增超過一倍至 6,320 億美元，台股即使短期有震盪，但上半年漲多，目前都還在可接受的範圍，9 月 FOMC 會議中的降息碼數將牽動市場走向，此外還有 iPhone16 發表話題等，台股成長動能受到期待，投資人可善用主動型基金布局台股，參與第四季漲升行情。

國泰台灣高股息基金有專業經理人主動操盤，左擁高股息、右抱績優股，緊跟市場脈動靈活調整投資組合，基金自今年五月起逐步提高投資組合中，AI 概念股的比重達近 4 成，成份股中護國神山台積電的比例就達 9.17%，其它包括聯發科、鴻海都有超過 6%。

梁恩溢表示，國泰台灣高股息基金可根據自身投資需求，選擇不配息級別 A 與配息級別 B，以長期績效來看，兩種配息機制在近六個月、一年、兩年、三年及自今年以來的績效皆位列同類型基金前段班。