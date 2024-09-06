股市坐雲霄飛車 法人：台股基金高息ETF定期定額無懼波動

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-06 11:00

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近期台股震盪，使得今年來漲幅收斂至 18.16%，觀察投信發行的台股各類型基今年來績效平均表現，其中以價值型 16.92% 表現最佳，其次依序為中概型 13.52%%、一般股票型 11.93%、上櫃股票型 11.87%、中小型 10.73%、科技型 10.54%，整體來看，台股各類基金平均績效皆全數不如大盤，不過平均仍有 12.58% 的表現。

而被動式台股 ETF 平均表現由於不含息，今年來僅 12.53%，如果是含息報酬則是 17.16%。

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群益投信表示，台股走的是波段行情，猜測進場時點不易，不如採取定時定額方式進場，台股 ETF 投資風氣持續盛行，今年來也仍持續有多檔募集與上市，即使歷經 7 月的重挫，加權指數年至今報酬仍有 18%，連帶台股 ETF 買氣也持續延燒。

儘管台股目前水位不低，但仍有不少個股強勢表態，意味在任何環境下都有值得投資的標的，只要透過正確的投資方式，就不用擔心投資時點的問題。台股個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人不妨以台股基金或台股高息 ETF 來作為投資工具。

群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 經理人謝明志表示，就市場面而言，在 AI 科技大勢的驅動以及台股基本面修復下，帶動台股今年來表現突出，在現階段全球股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。

群益馬拉松基金經理人陳沅易指出，台股上半年衝高後拉回，近期仍處區間盤整格局，不過展望第四季，美國景氣穩定，低利率政策也得以延續，資金行情未退，台股後市仍可期。