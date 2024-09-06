美原油庫存降至一年新低 國際油價走勢仍疲軟

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-06 02:10

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美國能源情報署 (EIA) 周四 (5 日) 最新公布數據顯示，由於進口下滑，上周原油庫存降至 2023 年 9 月以來新低，而汽油庫存隨著夏季駕駛季的結束而有所增加。然而儘管庫存下滑，但美國原油期貨走勢依然低迷，布蘭特原油價格也疲軟。

具體來看，截至 8 月 30 日當周，不包括戰略石油儲備 (SPR) 的原油庫存減少 690 萬桶至 4.183 億桶，創今年 1 月以來新低，其中上周庫存降幅遠超分析師預估的 99.3 萬桶。瑞穗能源主管 Bob Yawger 表示，就原油數據而言，降幅是因為進口數量大幅回落。

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美原油庫存降至一年新低。(圖：ZeroHedge)

整體原油庫存降至今年 1 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

EIA 報告顯示，上周美國原油淨進口量每日減少 85.3 萬桶至每日 200 萬桶，而出口量每日增加 8.5 萬桶至每日 380 萬桶。

該份報告出爐後，國際油價一度走揚，但隨後走勢削弱，保持平盤波動。截稿前，11 月交割的布蘭特原油期貨下跌 0.19%，至每桶 72.56 美元；10 月交割的西德州原油期貨下跌 0.36%，至每桶 68.95 美元。

至於其他數據方面，庫欣地區的原油庫存減少 114.2 萬桶，前值減少 66.8 萬桶；汽油庫存增加 84.8 萬桶，預期減少 111 萬桶，前值減少 220.3 萬桶，主因是夏季駕駛季的結束而有所增加。

另外，精煉油庫存減少 37.1 萬桶，預期增加 41 萬桶，前值增加 27.5 萬桶；精煉廠設備利用率變化 0%，預期為 - 0.8%，前值為 1%。

Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示：「精煉廠開工率仍居高不下，因此對原油有需求。整體來看這是一個喜憂參半的局面，表明需求在夏季駕駛季達到旺季後正在恢復正常水準。」