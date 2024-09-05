1970年代石油危機捲土重來？末日博士：就看中東火藥桶炸不炸了

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-05 14:00

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曾準確預測 2008 年金融海嘯、享有「末日博士」稱號的經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）警告，如果中東衝突升級，全球經濟可能再次面臨上世紀 70 年代那樣的石油危機。

據《Business Insider》周四（5 日）引述《經濟時報》報導，魯比尼再次對世界經濟前景感到悲觀。他說，中東的風險正在上升，以色列和巴勒斯坦的衝突已經蔓延開來，並可能促使伊朗動手。

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他指出，如果以色列和伊朗的衝突升級為全面戰爭，這可能會影響伊朗的石油出口，並引發原油價格大幅上漲。這種情況，類似上世紀 70 年代全球經濟遭遇的石油衝擊。

「如果這場戰爭升級為以色列和伊朗的全面戰爭，波斯灣的石油生產和出口將被封鎖數周，甚至數月，導致油價受到衝擊，就像 1973 年『贖罪日戰爭』或 1979 年『伊朗革命』那樣。」

不過，他也坦言，到目前為止，中東衝突對油價的影響尚屬溫和。

事實上，魯比尼經常對全球經濟和市場發出可怕警告，他在過去一年裡特別擔心油價衝擊。他在 2022 年表示，這種衝擊有可能引發經濟衰退或上世紀 70 年代那樣的停滯性通膨危機，即經濟成長停滯，而通膨居高不下。

眾所周知，中東局勢近期因兩名關鍵人物之死又再度升級了，人們愈發擔心這個火藥桶就要炸了。

7 月末，巴勒斯坦極端組織哈瑪斯政治局領導人哈尼雅在伊朗首都德黑蘭被暗殺。就在一天前，以色列在貝魯特發動襲擊，擊斃黎巴嫩真主黨高階軍事指揮官舒克爾。這兩個地區武裝組織背後都有伊朗撐腰。

事實上，不止魯比尼，其他行業專家也警告，伊朗被捲入以色列和哈瑪斯的衝突，可能會引發原油市場重大波動。