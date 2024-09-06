〈能源盤後〉OPEC+延長自願減產 但抵不過需求疲軟 原油下探今年新低

鉅亨網編譯許家華 2024-09-06 06:03

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原油期貨價格周四 (5 日) 收低，雖然石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 決定將自願減產期限延長至 11 月底帶來支撐力，但仍不及需求疲軟跡象對市場的衝擊。

OPEC + 基本上取消了自 10 月起逐步增產的計畫，但最近疲軟的經濟數據以及上周美國汽油消費量下降加劇了市場對能源需求前景的持續擔憂。

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能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 5 美分或近 0.1%，收每桶 69.15 美元，脫離盤中高點 70.82 美元，為最近月 WTI 期貨自 2023 年 12 月 12 日以來最低收盤價。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 1 美分，收每桶 72.69 美元，為最近月 Brent 期貨自 2023 年 6 月以來最低收盤價。

10 月交割的汽油期貨價格下跌 1.8%，收每加侖 1.93 美元，創近月期貨價格自 2021 年 3 月以來最低價。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.5% ，收每加侖 2.17 美元。

10 月交割的天然氣價格上漲 5.1%，收每百萬 Btu 2.25 美元。

市場驅動力

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 認為，周四油價與數據呈現的當前供需情形「脫節」。市場似乎非常擔心周五將公布的美國就業報告，也擔心「美國經濟放緩的可能性恐超過宣傳的程度」。

Flynn 稱他擔心市場過於自滿，而且庫存如此緊繃，「我們可能很快就會陷入油價飆升。」

OPEC + 周四表示將把自願減產 220 萬桶 / 日的作法延長兩個月至 11 月底，亦及自今年 12 月 1 日起才開始按月逐步縮小減產規模，即增加石油產量。

Tradition Energy 市場研究總監 Gary Cunningham 表示，一旦 Brent 跌破 75 美元，OPEC + 將推遲將減產的石油重新投放市場的時間表。

OPEC + 也表示，將「根據需要彈性暫停或扭轉調整。」

但 Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，延長自願減產時間的做法「違反直覺，支持了未來幾季油價的空頭情況」。

他認為 OPEC + 發出信號，「表明他們在全球需求預期穩定的情況下，正在從進攻性和控制石油市場的立場，轉向防禦性的立場，因為他們現在可能對市場和經濟狀況做出反應，並實際上承認他們的需求預測過於樂觀。」

供應數據

因應周一美國勞動節假期，美國能源資訊局 (EIA) 推遲一日至周四公布，上周 (8/30) 美國商業原油庫存減少 690 萬桶。

麥格理分析師先前預測，上周原油供應將減少 310 萬桶。根據消息，美國石油協會 (API) 周三晚間公布，上周原油庫存下降 740 萬桶。

EIA 報告還顯示，上周汽油供應增加 80 萬桶，而餾分油庫存小幅下降 40 萬桶。麥格理分析師先前則預計，上周汽油供應增加 90 萬桶，餾分油供應增加 230 萬桶。

EIA 數據顯示，上周汽油需求下降，代表需求的車用汽油供應總量自前一周的 930.7 萬桶 / 日降至 893.8 萬桶 / 日。Sevens Report 的 Richey 表示，汽油庫存周數據增加「表明消費者在加油站的需求正在減弱。」

「從經濟角度來看，疲軟的 ADP 數據和 ISM 報告中疲軟的跡象，足以抵消強勁的失業救濟金請領數據，這一直是周四能源期貨的額外阻力。」

根據 EIA，最近一周美國石油產量維持在 1330 萬桶 / 日不變，而 Nymex 交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存下降 110 萬桶，至 2640 萬桶。