國際油價低迷 傳OPEC+將10月增產計畫延後兩個月

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-06 01:14

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根據多家外媒周四 (5 日) 援引知情人士消息報導，在原油價個跌至 9 個月來新低後，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 已同意把 10 月重新增產計畫延後兩個月實施。先前有多家外媒報導 OPEC + 考慮延遲恢復增產消息，但周四的消息更進一步確認。

消息傳出後，國際油價一度上漲，其中美國原油期貨價格每桶漲約 1 美元，至每桶 70 美元上方，不過隨後漲勢轉弱，保持平盤波動。截稿前，11 月交割的布蘭特原油期貨上漲 0.17%，至每桶 72.82 美元；10 月交割的西德州原油期貨上漲 0.10%，至每桶 69.28 美元。

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先前有外媒報導，儘管國際油價走勢疲軟、中國需求前景看淡，但 OPEC + 仍維持在 10 月的增產計畫，逐步撤銷成員國每日合計 220 萬桶的自願減產。

當時上述消息傳出後讓油價重挫，緊接著本周二傳出利比亞有望恢復正常產油和出口的消息，再度重創國際油價，本周美國原油價格自去年 12 月以來首次跌破每桶 70 美元大關，而布蘭特原油價格更是寫下去年 6 月以來收盤新低。