轉進債券ETF趨吉避凶 8檔月配投等債ETF殖利率比一比

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-05 12:10

‌



台灣人最熟悉的 CEO 黃仁勳所創辦的 NVIDIA(NVDA-US)，3 日股價暴跌 9.5%，市值單日蒸發近 2800 億美元，約合新台幣 9 兆元，儘管 4 日股價止跌，但仍引發市場擔憂 AI 是否過熱，半導體週期是否來到本輪高點，由於美國降息在即，月月配的債券 ETF 自然成為資金避風港，9 月共有 8 檔月配息的投資等級債 ETF 將展開除息，每單位配發金額介於 0.053~0.229 元。

根據各家投信第一階段公告，9 月除息的月配型投資等級債 ETF，單次殖利率介於 0.38%~0.55%，其中，富邦全球投等債 (00740B-TW) 配息率 0.55% 最高，中信優息投資級債 (00948B-TW)、群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW) 分別為 0.52%、0.51%，亦表現不俗。

‌



不過，有 7 檔 ETF 除息日皆落在 9/18，因為 9/17 適逢中秋節休市，投資人最晚須在 9/16 買進，才可參與本次除息。

製表：鉅亨網記者陳于晴

近來除了 AI 是否過熱引發討論外，美國經濟是否邁入衰退，也成為市場人士爭論不休的焦點；美國 8 月 ISM 製造業 PMI 為 47.2，已連續 5 個月處於萎縮，而本週五即將公布的非農就業市場報告，又將考驗市場投資人的信心，因此市場波動再度放大，科技股首當其衝遭到拋售，市場風險氣氛轉為趨避。