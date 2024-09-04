高股息ETF嚇挫 換股金絲雀00713「超扛」無懼千點震盪

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-04 16:09

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台股今 (4) 日空襲警報響起，科技權值股哀鴻遍野，不少高股息 ETF 因持有成分股權重高受到拖累，其中，具低波動選股因子、有換股金絲雀之稱的元大台灣高息低波 (00713-TW)，提前於 6 月調整轉進防禦性強的金融及傳產股，跌幅控制在 2% 以內，「超扛」表現讓網友大讚，「千點震盪對於 00713 也是小風小浪」，並曬出買進成交畫面。

台股日前好不容易反彈至季線，陷入整理後，4 日再度受到美股大跌影響，開盤重挫超過千點，人氣高股息 ETF 包括 00878、00919、00929 等，盤中最大跌幅分別達 4.9%、5.0% 及 5.1%，淪為重災區，不過，隨著低接買盤進場，收盤跌幅略見收斂。

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觀察主要高股息 ETF 自 7 月 11 日高點以來的報酬表現，00713 報酬表現領先翻正，第 3 季並持續配出 1.5 元高水準，獲得網友盛讚，「只有這支回到大跌前的水準，其他都還咕嚕咕嚕」、「這波我信了」，更有人表示，「這支我已經當 10% 的類定存了」。

法人分析，隨台股大盤本益比、股價淨值比來到近年相對高點，將放大 ETF 選股策略對績效的影響程度，目前最受市場關注的 00713 選股策略，是透過降低成分股間的股價關聯性做到低波動，並會進行個股本益比評估，定期低買高賣調整，是對高股息個股漲多跌深最敏銳的高股息 ETF，6 月領先其他檔朝相對穩健的傳產、權值股進行調整，於台股大跌之際繳交出抗震表現。

台股震盪 法人示警：留意高股息 ETF 配息能力強弱

台股進入震盪，法人提醒，要留意高股息 ETF 的配息能力，雖然過去一段時間受惠於台股大漲，多檔人氣 ETF 倚靠資本利得，支撐配息金額亮麗，但近期已進入配息下修潮。

法人分析，高股息 ETF 配息主要來自成分股現金股利，以及換股時可能產生的資本利得，目前多數個股股價漲多、息率降低，資本利得也因台股震盪而有所減損，均會對高股息 ETF 配息能力造成影響。