外資大逃殺 債券ETF成資金避風港
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-04 19:05
台股今 (4) 日受到美國科技股重挫拖累，外資上演大逃殺，賣超多達千億，指數終場重挫 999 點，不過，9 月美國聯準會 (Fed) 啟動降息已成市場共識，盤面上出現股跌債漲的現象，債券相關 ETF 成為資金避風港，多檔表現強勢。
Fed 9 月例會即將到來，資金出現遷移潮，湧入債市卡位降息前債券利率最後甜蜜點，統計債市資金淨流入狀況，8 月最後一周整體債券基金淨流入 207 億美元，創下今年以來資金淨流入次高紀錄，僅次於 7 月中當周的 216 億美元。
市場法人表示，從債券 ETF 年化配息率前十強可以觀察到，有 5 檔年化配息率在 6% 以上，其中又有 2 檔年化配息率高達 8%，這兩檔也是票面利率最高的 2 檔，分別是凱基美國非投等債 (00945B-TW)、富邦全球非投等債 (00741B-TW)。
當股市發生劇烈修正，投資人往往會向避險商品尋求保護，凱基美國非投等債基金經理人鄭翰紘表示，債券 ETF 的債息收益以及後續的降息行情，對市場資金形成投資吸引力。
在降息開始後，公債利率反而可能因市場持續猜測 Fed 降息路徑而波動的情況下，建議債券選擇仍以票息為主要指標，聚焦存續期間短 / 中天期債券。
鄭翰紘表示，能提供相對高票息與殖利率水準的美國非投等債，創造更佳總報酬表現的機會也比較高，會是值得留意的投資方向。
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