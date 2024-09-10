長抱台股基金 定期定額5年效益驚人
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 09:33
台股今年上半年展現強大氣勢，加權指數漲幅近 3 成，為全球之冠。展望未來，資深操盤手認為，台股企業獲利回升、AI 動能強勁、消費性電子將迎來復甦等利多加持下，台股後市仍佳，建議以定期定額方式布局台股基金，掌握未來投資契機。
台股走勢 兩大面向扮演重要關鍵
受惠 AI 狂潮，台股表現格外優異，今年以來漲幅超越日經 225 指數及那斯達克指數 (Bloomberg 統計至 8 月底)，艷冠全球。展望後市，台股能否再創高點？又會有哪些變數？
日盛上選基金經理人陳思銘認為，有兩大變數值得觀察，一是聯準會降息動向：市場預期聯準會將於 9 月開始降息，無論降息幅度多少，一旦降息循環啟動，企業借貸成本下降，獲利有機會提升，股價也會隨著企業獲利同步成長。至於市場憂慮美國經濟是否將步入衰退，觀察目前企業訂單能見度佳，仍較去年成長，故並未有足夠證據顯示，美國經濟將步入衰退的跡象。
二是美國總統大選：雖然兩位候選人政策有所不同，但美國優先、減稅、友岸外包等方向應是一致，因此無論誰當選，長期而言對於股市表現仍屬正向。況且川普上次總統任期內，美股、台股也呈現上漲態勢，故川普當選未必全然是壞事，只是需慎防他出現過激言論，導致股市波動度加劇，操作難度因而提高。
利多三劍支撐 台股長期趨勢向上
就上述兩大變數來看，陳思銘認為，目前發展對於股市仍屬正向，加上台股擁有三大利多，長期來看，依然處於持續向上的成長軌道。
首先是台股企業獲利提升：近兩年企業獲利呈現衰退景象，2022 年由上一年的 4.3 兆元衰退至 3.9 兆元，2023 年更衰退至 2.9 兆元。今年在 AI 推動新製程需求及景氣開始復甦之下，今年企業獲利有機會挑戰 3.6 兆元。一般而言，景氣復甦榮景多可維持 4 年以上，今年為景氣循環上升的第一年，因此，未來台股仍有機會再攀高峰。
二是 AI 行情可望續航：AI 熱潮引爆 CoWoS 先進封測技術需求，2023 年全台 CoWoS 產能約 12 萬片，今年有機會超過 30 萬片，明年則可望達雙倍以上的成長，因此，AI 晶片未來兩年擁有大幅成長空間。加上三奈米製程需求暢旺及二奈米新製程有望於今年底開始試產，可望再驅動另一波 AI 向上動能。
此外，AI 概念股攻勢猛烈，是否會重蹈網路泡沫覆轍？陳思銘認為，兩者狀況不同，網路時代，礙於多數網路公司沒有實質營收及獲利，故以點閱率或會員數評價公司股票，也就是以本夢比評斷股價；如今 AI 時代卻不同，科技公司具有實質獲利，可以本益比評量股價，因此，AI 不太可能走向泡沫，況且目前正值 AI 起飛階段，此時進場風險相對小。
三是消費性電子迎來復甦潮：聯準會若有機會於明年第四季或後年將通膨降至 2% 的理想目標，歐美消費者可支配所得可望增加，屆時消費性電子將迎來一波比較大的復甦潮，帶動手機、個人電腦、家電等需求，將有利於台股表現。
定期定額台股基金 掌握台股長線行情
台股長期展望佳，最好的投資方式便是透過台股基金，掌握台股長線投資契機。理柏統計，近五年來台股基金累積報酬率可達 150%，反觀加權指數僅為 110%，因此，台股基金可以創造比大盤高出 40% 的超額報酬率。
尤其當台股處於牛市行情，台股基金表現更加亮眼，以近兩年來說，整體台股基金平均累積報酬率為 62%，甚至有些可以超過 100%，等於賺了近一倍。以「日盛 MIT 主流基金」為例，近兩年累積報酬率達 120%，比同類型平均高出 50% 以上。
如果不懂得何時進出場者，亦可以定期定額台股基金的紀律投資方式，不僅戰勝追高殺低的人性弱點，也有機會獲得不錯的報酬率。以「日盛上選基金」及「日盛 MIT 主流基金」為例，近五年累積報酬率達 90%~113%。因此，透過定期定額長期投資滾雪球，可以發揮時間複利價值，將雪球越滾越大。
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