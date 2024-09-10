【關鍵時事】川普、賀錦麗辯論會9月10日登場，川賀政見懶人包秒懂雙方差異、高盛對選舉結果的最新經濟評估！

鉅亨研報 2024-09-10 12:07

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一、川普與賀錦麗政策比較

本週比 CPI 更為重要的總經事件莫過於美國兩黨總統候選人川普與賀錦麗在美東時間 9/10 晚上 9 點 (台灣時間 9/11 早上 9 點)，在 ABC 電視台進行的 90 分鐘辯論，永豐投顧研究處整理近一兩個月內包括川普的 47 條倡議(Agenda 47)，以及賀錦麗提倡的機會經濟(Opportunity Economy) 當中，最為核心政策懶人包一次看！

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二、高盛對選舉結果的經濟評估

投行高盛的首席經濟學家 Jan Hatzius 等人在 9/3 發表的《The Election and the Economy: Estimating Immigration, Trade, and Fiscal Effects》文章中，對美國總統與國會大選結果的情境與可能涉及的政策做出分析，具體的摘要包括：

財政政策：若川普勝選，財政政策基本保持不變，若政府分裂，則預計會實行更緊縮的預算政策；若賀錦麗掌控政府，可能推行擴張性財政政策，伴隨個人和企業稅率上升以及社會福利支出的增加。

貿易政策：若川普勝選，預計將對來自中國的進口產品提高關稅 (約 20%)，並可能對來自墨西哥和歐盟的汽車實施關稅，同時考慮到川普可能對全世界提高 10% 關稅，但並未將其作為基準情境。若賀錦麗當選，預期不會有顯著的關稅變化，可能延續部分拜登時期的關稅政策。

移民政策：若川普勝選，移民數量可能降至每年 75 萬，並伴隨更嚴格的執法措施；賀錦麗勝選的情況下，移民數量可能穩定在每年 150 萬，略高於疫情前的趨勢。

在高盛的假設情境中，對經濟和通膨衝擊分析結果如下：

GDP 影響：若共和黨全面勝利，隨著關稅上升和移民減少，預計 2025 年經濟增長將下降 0.5 個百分點，並於 2026 年逐步回升；若民主黨全面勝利，隨著政府支出增加，抵消稅收增長的影響，預計 GDP 將略微增長，2025 至 2026 年增長約 0.8 個百分點。

CPI 和通膨：若川普當選，若關稅上升 1 個百分點，將使核心 PCE 價格… 觀看完整內容請至豐雲學堂

三、最新總統民調與賭盤 (請至豐雲學堂)