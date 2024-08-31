通膨放緩、降息預期提振 密大8月消費者信心指數終值升至67.9

鉅亨網編譯段智恆綜合外電 2024-08-31 00:39

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美國密西根大學周五 (30 日) 公布調查顯示，8 月消費者信心指數終值從 7 月的 66.4 升至 67.9，為 5 個月來首次上升，高於經濟學家與前值的 67.8，原因是通膨降溫和聯準會 (Fed) 降息前景提振消費者對個人財務狀況的預期。

8 月消費者信心指數終值從 7 月的 66.4 升至 67.9，為 5 個月來首次上升。(圖：ZeroHedge)

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關鍵的通膨數據方面，8 月一年通膨預期終值降至 2.8%，低於 7 月的 2.9%，不僅連續第三個月下滑，也創 2020 年以來新低、未來五至十年通膨預期持穩在 3%。

8 月一年通膨預期終值降至 2.8%，創 2020 年以來新低。(圖：ZeroHedge)

雖然物價壓力降溫有助於穩定信心，但借貸成本居高不下、就業減少和生活成本上升仍令消費者受挫，因此 8 月消費者對汽車和家電等耐久財購買計畫降至 2022 年底以來新低。消費者信心指數目前遠低新冠疫情大流行前的水準。

8 月消費者對汽車和家電等耐久財購買計畫降至 2022 年底以來新低。(圖：ZeroHedge)

美國商務部同日稍早公布的另一份報告顯示，7 月消費者支出穩健，但可自由支配收入幾乎沒有成長，儲蓄率降至兩年低點，這有助於解釋為什麼消費者認為他們的財務狀況目前捉襟見肘。

密大報告顯示，對當前個人財務狀況的信心處在去年 10 月以來的最低水平，遠低於歷史平均水準。

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 在聲明表示：「8 月有關經濟的消息指數惡化了 20% 以上。特別是約 25% 的消費者提到聽到有關失業的負面消息，這是自 2023 年 11 月以來的最高水準。」

與此同時，有 48% 的受訪者預估未來一年利率將下降，這是 1982 年以來的最高比例。

8 月的指數也受到政治因素的影響。調查顯示，美國副總統賀錦麗取代現任總統拜登參加大選後，民主黨的樂觀情緒上升；共和黨人的信心跌至去年 11 月以來的最低點。

其他數據方面，8 月預期指數終值自 7 月的 68.8 升至 72.1，顯示消費者對個人財務狀況展望攀升至 3 個月新高；現況指數終值則從 7 月的 62.7 降至 61.3，創 2022 年 12 月以來新低。