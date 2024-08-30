比亞迪將收購其德國經銷商Hedin 強化歐洲市場定價與供應能力

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-30 20:29

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比亞迪 (1211-HK) 周五 (30 日) 已同意收購德國經銷商 Hedin Electric Mobility，交易預估在今年第四季完成，其中包括收購比亞迪在司徒加特 (Stuttgart) 和法蘭克福 (Frankfurt) 的旗艦店，不過比亞迪並未提供財務細節，而且交易也還有待監管部門批准。目前中國電動車製造商正在加緊努力在歐洲汽車市場站穩腳跟。

自 2022 年以來，Hedin Electric Mobility 一直是比亞迪在德國的總進口商，並向該國約 30 家比亞迪經銷商供應汽車和零件。透過收購該業務，比亞迪將能夠直接向經銷商銷售汽車，從而在定價和汽車供應方面擁有更大的迴旋餘地。

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比亞迪在聲明中說，Hedin Electric Mobility 的德國經銷商仍將是比亞迪的合作夥伴。