比亞迪將收購其德國經銷商Hedin 強化歐洲市場定價與供應能力
鉅亨網編譯段智恆 2024-08-30 20:29
比亞迪 (1211-HK) 周五 (30 日) 已同意收購德國經銷商 Hedin Electric Mobility，交易預估在今年第四季完成，其中包括收購比亞迪在司徒加特 (Stuttgart) 和法蘭克福 (Frankfurt) 的旗艦店，不過比亞迪並未提供財務細節，而且交易也還有待監管部門批准。目前中國電動車製造商正在加緊努力在歐洲汽車市場站穩腳跟。
自 2022 年以來，Hedin Electric Mobility 一直是比亞迪在德國的總進口商，並向該國約 30 家比亞迪經銷商供應汽車和零件。透過收購該業務，比亞迪將能夠直接向經銷商銷售汽車，從而在定價和汽車供應方面擁有更大的迴旋餘地。
比亞迪在聲明中說，Hedin Electric Mobility 的德國經銷商仍將是比亞迪的合作夥伴。
比亞迪和上汽集團 (600104-CN) 旗下的 MG 品牌等中國電動車製造商正努力在歐洲擴張，原因包括需求疲軟和對中國製造的電動車徵收新關稅。今年 7 月，中國電動車在歐洲的註冊量大幅下滑，中國公司在整個電動車市占率僅 9.9%。
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