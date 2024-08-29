美上周初領失業金人數降至23.1萬人 低於預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-29 23:20

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美國勞工部 (DOL) 周四 (29 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數下滑，不過續領失業金人數攀升，表明 8 月失業率可能仍處在高峰。儘管就業市場正在放緩，但是以一種有序的方式進行，讓美國經濟成長保持在擴張的正軌上。

美上周初領失業金人數下滑，不過續領失業金人數攀升，表明 8 月失業率可能仍處在高峰。(圖：ZeroHedge)

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具體來看，截至 8 月 24 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 23.1 萬人，低於市場預期 23.2 萬人，較修正後前值 23.3 萬人減少 2 千人，4 周移動平均值報 23.15 萬人。

截至 8 月 17 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 186.8 萬人，低於市場預期的 187 萬人，較修正後前值 185.5 萬人增加 1.3 萬人，4 周移動平均值報 186.325 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

與此同時，美國商務部同日稍早公布數據顯示，美國第二季國內生產毛額 (GDP) 超預期上修至 3%，主要是受到消費支出強勁上修推動。另外第二季企業利潤也出現反彈，有助進一步消除經濟衰退擔憂。不過有鑑於經濟成長強勁、初領失業金人數下滑，市場預估聯準會(Fed)9 月可能只會小幅升息，經濟還沒嚴重到需要大幅降息來救。

金融市場預估，Fed 將於 9 月開始啟動降息周期，可能降息 1 碼 (25 個基點)，雖然也出現降息 2 碼(50 個基點) 的聲音但機率不大。

Brean Capital 高級經濟顧問 Conrad DeQuadros 表示：「利潤是我們經濟模型的核心，目前沒有衰退的跡象。申請失業救濟金人數幾乎沒有變化，也沒有跡象表明裁員有所增加。」

美國勞工部上周預估，截至今年 3 月的 12 個月裡，每月就業成長浮報 6.8 萬人，但大多數經濟學家認為，這種所謂的基準修正估計具有誤導性。

該基準估計是根據就業和薪資季度普查數據得出的，這些數據來自雇主向州失業保險計畫提交的報告，當中不包括非法移民，經濟學家認為非法移民對去年強勁的就業成長做出貢獻。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 的經濟學家在一份報告中寫道：「勞工統計局 (BLS) 對數據的修正幅度可能太大，因為修正是基於失業保險檔案的行政數據，這些數據可能沒有涵蓋許多由無證工人填補的新增就業機會。」