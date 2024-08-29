〈美股早盤〉美經濟數據報喜 主要指數開高 輝達股價跌逾2%

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-29 21:46

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美股主要指數周四 (29 日) 開高，美國最新公布數據顯示第二季經濟成長上修且消費者支出依然強勁，儘管美國央行先前連番升息下仍展現經濟韌性。另外，輝達 (NVDA-US) 開盤跌逾 2%，延續盤前頹勢，此前該公司最新財報表現不夠好，讓投資人失望。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 100 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 110 點或近 0.7%，標普 500 指數漲 0.3%，費城半導體指數漲近 0.9%。

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與此同時，美國公債殖利率全面攀升，交換利率交易員略為調降對 Fed 降息押注，美元指數也走高。

美國商務部經濟分析及 (BEA) 周四公布數據顯示，美國今年第二季 (4 至 6 月) 國內生產毛額 (GDP) 自初值的 2.8% 上修至 3.0%，優於市場預期；美國經濟主要成長引擎──個人消費支出 (PCE) 物價指數自前值 2.3% 上修至 2.9%，高於預期，第二季核心 PCE 下修至 2.8%，略低前值與市場預期的 2.9%。

就業市場方面，上周初領失業金人數報 23.1 萬人，低於市場預期的 23.2 萬，前值小幅上修至 23.3 萬人；續領失業金人數報 186.8 萬人，低於市場預期的 187 萬人，前值下修至 185.5 萬人。

Bespoke Investment Group 策略師表示：「除昨日和今日的財報繁忙之外，經濟日曆也很繁忙。從股市的角度來看，(經濟數據) 結果好得不能再好了，因為 GDP 和個人消費數據優於預期、通膨數據弱於預期，申請失業救濟金人數略低。」

截至台北時間周四（29 日）21 時許：

焦點個股：

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價上漲 2.28%，至每股 908.38 美元

荷蘭打算限制艾司摩爾 (ASML) 在中國維修和維護半導體設備的能力，這對導體產業來說至關重要，倘若消息成真，中國至少一部分設備可能最快明年就無法運作，此舉也將對中國政府發展世界級晶片產業的努力帶來沉重打擊。

金寶湯 (CPB-US) 早盤股價下跌 2.54%，至每股 48.90 美元

金寶湯 (Campbell Soup) 周四美股盤前公布 2024 會計年度第四季財報，由於看好連續幾季價格調漲及產品需求穩定，給出優於預期的 2025 會計年度財測。儘管如此，金寶湯第四季營收不及預期而且由盈轉虧。

Dollar General(DG-US) 早盤股價下跌 22.29%，至每股 96.24 美元

折扣零售商 Dollar General 大幅下修全年銷售額和獲利財測，顯示其低收入客戶在當前經濟狀況下陷入困境，導致該公司周四暴跌 20%。該公司目前預計 2024 財年同店銷售額將成長 1.0% 至 1.6%，低於先前預期的 2% 至 2.7% 增幅。今年每股獲利預計僅為 5.5 至 6.2 美元，而先前的預測為每股 6.8 至 7.55 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國第二季 GDP 季增年率修正值報 3.0%，預期 2.8%，前值 2.8%

美國第二季 PCE 季增年率修正值報 2.9%，預期 2.3%，前值 2.3%

美國第二季核心 PCE 季增年率修正值報 2.8%，預期 2.9%，前值 2.9%

美國 7 月批發庫存月增率初值報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國上周初領失業金人數報 23.1 萬，預期 23.2 萬，前值 23.3 萬

美國上周續領失業金人數報 186.8 萬，預期 187 萬，前值 185.5 萬

華爾街分析：