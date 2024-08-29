〈美股早盤〉美經濟數據報喜 主要指數開高 輝達股價跌逾2%
鉅亨網編譯段智恆 2024-08-29 21:46
美股主要指數周四 (29 日) 開高，美國最新公布數據顯示第二季經濟成長上修且消費者支出依然強勁，儘管美國央行先前連番升息下仍展現經濟韌性。另外，輝達 (NVDA-US) 開盤跌逾 2%，延續盤前頹勢，此前該公司最新財報表現不夠好，讓投資人失望。
截稿前，道瓊工業指數漲逾 100 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 110 點或近 0.7%，標普 500 指數漲 0.3%，費城半導體指數漲近 0.9%。
美股開盤前主要指數期貨走高、美債價格下跌，美國最新經濟數據顯示，儘管聯準會 (Fed) 升息，美國經濟依然保持強勁。其中標普 500 指數期貨走高，意味著儘管該指數成分股權重最大公司之一的輝達股價走跌，但有望開起反彈走勢。
與此同時，美國公債殖利率全面攀升，交換利率交易員略為調降對 Fed 降息押注，美元指數也走高。
美國商務部經濟分析及 (BEA) 周四公布數據顯示，美國今年第二季 (4 至 6 月) 國內生產毛額 (GDP) 自初值的 2.8% 上修至 3.0%，優於市場預期；美國經濟主要成長引擎──個人消費支出 (PCE) 物價指數自前值 2.3% 上修至 2.9%，高於預期，第二季核心 PCE 下修至 2.8%，略低前值與市場預期的 2.9%。
就業市場方面，上周初領失業金人數報 23.1 萬人，低於市場預期的 23.2 萬，前值小幅上修至 23.3 萬人；續領失業金人數報 186.8 萬人，低於市場預期的 187 萬人，前值下修至 185.5 萬人。
Bespoke Investment Group 策略師表示：「除昨日和今日的財報繁忙之外，經濟日曆也很繁忙。從股市的角度來看，(經濟數據) 結果好得不能再好了，因為 GDP 和個人消費數據優於預期、通膨數據弱於預期，申請失業救濟金人數略低。」
截至台北時間周四（29 日）21 時許：
- 道瓊工業指數上漲 143.12 點或 0.35%，暫報 41,234.54 點
- 那斯達克綜合指數上漲 135.07 點或 0.77%，暫報 17,691.10 點
- 標普 500 指數上漲 23.65 點或 0.42%，暫報 5,615.83 點
- 費半上漲 65.00 點或 1.28%，暫報 5,124.56 點
- 台積電 ADR 上漲 1.12% 至每股 171.09 美元
- 10 年期美債殖利率升至 3.875%
- 紐約輕原油上漲 1.53% 至每桶 75.66 美元
- 布蘭特原油上漲 1.16% 至每桶 78.48 美元
- 黃金上漲 0.24% 至每盎司 2,543.80 美元
- 美元指數升至 101.29
焦點個股：
艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價上漲 2.28%，至每股 908.38 美元
荷蘭打算限制艾司摩爾 (ASML) 在中國維修和維護半導體設備的能力，這對導體產業來說至關重要，倘若消息成真，中國至少一部分設備可能最快明年就無法運作，此舉也將對中國政府發展世界級晶片產業的努力帶來沉重打擊。
金寶湯 (CPB-US) 早盤股價下跌 2.54%，至每股 48.90 美元
金寶湯 (Campbell Soup) 周四美股盤前公布 2024 會計年度第四季財報，由於看好連續幾季價格調漲及產品需求穩定，給出優於預期的 2025 會計年度財測。儘管如此，金寶湯第四季營收不及預期而且由盈轉虧。
Dollar General(DG-US) 早盤股價下跌 22.29%，至每股 96.24 美元
折扣零售商 Dollar General 大幅下修全年銷售額和獲利財測，顯示其低收入客戶在當前經濟狀況下陷入困境，導致該公司周四暴跌 20%。該公司目前預計 2024 財年同店銷售額將成長 1.0% 至 1.6%，低於先前預期的 2% 至 2.7% 增幅。今年每股獲利預計僅為 5.5 至 6.2 美元，而先前的預測為每股 6.8 至 7.55 美元。
今日關鍵經濟數據：
- 美國第二季 GDP 季增年率修正值報 3.0%，預期 2.8%，前值 2.8%
- 美國第二季 PCE 季增年率修正值報 2.9%，預期 2.3%，前值 2.3%
- 美國第二季核心 PCE 季增年率修正值報 2.8%，預期 2.9%，前值 2.9%
- 美國 7 月批發庫存月增率初值報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.2%
- 美國上周初領失業金人數報 23.1 萬，預期 23.2 萬，前值 23.3 萬
- 美國上周續領失業金人數報 186.8 萬，預期 187 萬，前值 185.5 萬
華爾街分析：
高盛資產配置研究主管 Christian Mueller-Glissmann 表示，在全球風險資產遭遇大幅拋售後，市場信心迅速恢復，應被視為值得擔憂的問題。 Mueller-Glissmann 日前表示，投資人可以將 8 月初的股市暴跌視為類似「一聲警告」。
- 變局來臨！專家解析總經局勢與投資機會
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美國第二季GDP、PCE超預期上修 鞏固Fed九月小幅降息
- 中國晶片產業面臨新打擊 傳荷蘭將不再續發維修許可給ASML
- 〈財報〉金寶湯上季業績遜預期 但看好未來展望
- 美國第二季GDP、PCE超預期上修 鞏固Fed九月小幅降息
下一篇