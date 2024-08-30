傳蘋果正在洽談加入OpenAI新一輪融資 鞏固合作夥伴關係

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-30 02:30

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根據《華爾街日報》(WSJ)周四 (29 日) 援引知情人士消息報導，蘋果正在洽談加入 OpenAI 新一輪融資，雖然仍不清楚蘋果的投資金額，但此舉將鞏固彼此合作夥伴關係，對蘋果在人工智慧 (AI) 競賽中取得進展的努力至關重要。

知情人士透露，這筆投資將是 OpenAI 新一輪融資的一部分，該公司的估值將超過 1,000 億美元。該輪融資將由創投公司 Thrive Capital 領導，融資總額將達數十億美元，預估蘋果的競爭對手微軟 (MSFT-US) 也將參與其中，不過目前尚不清楚蘋果或微軟將在這一輪向 OpenAI 投資多少。

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迄今為止，微軟一直是 OpenAI 的主要策略投資者。自 2019 年以來，微軟向 OpenAI 投資了 130 億美元，擁有這家 AI 新創公司 49% 的股權。

今年 6 月，蘋果宣布 OpenAI 成為 Apple Intelligence 的第一個官方合作夥伴。蘋果一些新的 AI 任務將由自家 AI 技術來處理，對於更複雜的 AI 任務，例如產生書面資訊，將使用 OpenAI 的 ChatGPT。

報導指出，蘋果投資 OpenAI 的談判凸顯其致力確保自己能獲得這項技術。雖然 OpenAI 面臨其他 AI 慧新創公司和大型科技公司的激烈競爭，但 ChatGPT 仍然是市場領導者。

與此同時，蘋果也希望和其他公司合作，將他們的生成式人工智慧 (GenAI) 納入新系統。蘋果軟體部門負責人費德里吉 (Craig Federighi) 曾在 6 月的全球開發者大會 (WWDC) 上表​​示，iPhone 上推出 ChatGPT 是因為「我們想從最好的開始」。

在這場大會上，蘋果還提到 Google(GOOGL-US) 的生成式 AI 模型 Gemini 是潛在的合作夥伴。據了解，蘋果先前也曾與 Meta Platforms(META-US) 以及 AI 新創公司 Anthropic、Perplexity 進行合作討論。然而對 OpenAI 的投資可能讓蘋果與其他 AI 公司成為中立合作夥伴的努力變得複雜。

報導還提到，對於通常不投資新創公司的蘋果來說，此這次談判加入融資是不尋常的舉動。多年來，蘋果對製造合作夥伴進行大量投資，部分原因是為確保其設備零件的供應。

例如，2017 年蘋果向日本軟銀的願景基金投資 10 億美元，蘋果發言人當時表示，因為其「將加速對蘋果可能具有戰略重要性的技術的開發」。

另外在 2016 年，蘋果向中國叫車新創公司滴滴出行投資 10 億美元。不過蘋果沒有解釋其交易動機，但圍繞駕駛技術未來的爭論正在加劇。蘋果當時正嘗試製造自家電動車的早期階段，然而今年稍早該計畫已喊停。