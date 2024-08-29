〈財報〉金寶湯上季業績遜預期 但看好未來展望
鉅亨網編譯段智恆 2024-08-29 20:30
金寶湯 (Campbell Soup) 周四 (29 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第四季財報，由於看好連續幾季價格調漲及產品需求穩定，給出優於預期的 2025 會計年度財測。儘管如此，金寶湯第四季營收不及預期而且由盈轉虧。
財報公布後，金寶湯 (CPI-US) 周四盤前股價下跌 0.74%，每股暫報 49.80 美元。
展望未來，金寶湯預估 2025 會計年度全年營收將成長 9% 至 11%，高於分析師平均預估的成長 8.92% 至 105.2 億美元。該公司表示，此舉反映旗下品牌 Sovos Brands 整整 12 個月帶來的貢獻，以及分拆 Pop Secret 帶來的 11 個月淨銷售額損失。
此外，該公司還預估 2025 會計年度全年經調整後獲利成長 1% 至 4%，其中 Sovos Brands 的成長保持中性，預估數字也包含 Pop Secret 分拆影響。
根據財報，金寶湯第四季 (截至 7/28) 淨營收年增 11% 至 22.93 億美元，略低於分析師預估的 23.12 億美元；該季淨損 300 萬美元或每股虧 0.01 美元，遜於去年同期的獲利 1.69 億美元或每股獲利 0.57 美元、經調整後每股獲利報 0.63 美元，略高於分析師預估的 0.62 美元。
金寶湯執行長 Mark Clouse 表示：「儘管消費者環境不斷變化，但我們在 2024 會計年度的第四季業績穩健，包括銷量較上季改善以及利潤率較去年同期有所成長，而且還在長期戰略計畫上取得了重大進展。」
受通膨影響，家庭預算吃緊的消費者減少外出用餐，轉而選擇更實惠的在家用餐，這提振對金寶湯產品的需求。包括金寶湯、康尼格拉食品 (Conagra Brands)(CAG-US) 和通用磨坊 (General Mills)(GIS-US) 在內的包裝食品生產商一年多來也一直在提高產品價格，以抵消投入成本的飆升。
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