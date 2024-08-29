〈財報〉金寶湯上季業績遜預期 但看好未來展望

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-29 20:30

‌



金寶湯 (Campbell Soup) 周四 (29 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第四季財報，由於看好連續幾季價格調漲及產品需求穩定，給出優於預期的 2025 會計年度財測。儘管如此，金寶湯第四季營收不及預期而且由盈轉虧。

‌



展望未來，金寶湯預估 2025 會計年度全年營收將成長 9% 至 11%，高於分析師平均預估的成長 8.92% 至 105.2 億美元。該公司表示，此舉反映旗下品牌 Sovos Brands 整整 12 個月帶來的貢獻，以及分拆 Pop Secret 帶來的 11 個月淨銷售額損失。

此外，該公司還預估 2025 會計年度全年經調整後獲利成長 1% 至 4%，其中 Sovos Brands 的成長保持中性，預估數字也包含 Pop Secret 分拆影響。

根據財報，金寶湯第四季 (截至 7/28) 淨營收年增 11% 至 22.93 億美元，略低於分析師預估的 23.12 億美元；該季淨損 300 萬美元或每股虧 0.01 美元，遜於去年同期的獲利 1.69 億美元或每股獲利 0.57 美元、經調整後每股獲利報 0.63 美元，略高於分析師預估的 0.62 美元。