路透：殼牌擬大砍石油與天然氣探勘部門20%員工

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-30 00:40

‌



路透周四 (29 日) 援引知情人士消息報導，殼牌計劃裁撤其石油和天然氣探勘和開發部門 20% 的員工。在大幅削減可再生能源和低碳業務後，該公司執行長薩萬 (Wael Sawan) 開始將撙節措施擴大到高利潤部門。

據了解，該部門的重組將導致全球範圍內裁員數百人，尤其是在休士頓和荷蘭海牙的辦事處，而英國辦事處的裁員幅度較小。不過殼牌對該部門 20% 的裁員幅度取決於與員工代表機構的協商。

‌



殼牌的石油和天然氣生產部門，即上游部門，包括勘探和油井開發部門，占公司 2023 年 282.5 億美元調整後獲利的三分之一以上。

勘探對於石油和天然氣公司來說是至關重要，不僅可以補充枯竭的儲量、發現新的資源，如果開發出來，還可以獲得高利潤。近年來，殼牌在非洲納米比亞取得了重大發現，目前正在研究潛在的開發。

殼牌在聲明中表示：「公司的目標是透過專注於整個業務的績效、紀律和簡化，以更少的排放創造更多的價值。這包括到 2025 年底實現結構性營運成本降低 20 億至 30 億美元。」

作為策略的一部分，殼牌計劃擴大其液化天然氣部門，穩定石油生產，並專注於最賺錢的業務。

最近幾個月，殼牌縮減海上風力、太陽能和氫能業務，出售零售電力業務、煉油廠和部分石油和天然氣生產業務，其中包括在奈及利亞的業務。