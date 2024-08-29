台達電斥23億元 取得Alps Alpine旗下功率電感事業資產

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-29 16:24

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台達電 (2308-TW) 今 (29) 日宣布，透過子公司 Delta Electronics (Japan), Inc. 及 Delta Electronics (Korea), Inc. 簽訂合約，斥資 7100 萬美元(約新台幣 23.3 億元)，向日本 Alps Alpine Co., Ltd. 及其子公司 Alps Electric Korea Co., Ltd. 取得功率電感及粉末材料相關營運業務之生產及研發設備，與相關專利及智慧財產權等資產。

台達電表示，Alps Alpine 具備獨特之粉末材料專利技術，其低損耗性的功率電感，能協助提高裝置、設備的能源效率，此次收購完成後，將能結合 Alps Alpine 功率電感事業在日、韓兩地的研發、生產以及客戶資源，進一步強化被動元件在資料中心、AI 高速運算、邊緣運算、電動車、智慧手機，以及新一代資通訊產品等領域的應用布局。

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台達電董事長暨執行長鄭平表示，台達電在功率電感的技術全球領先，在 AI 伺服器、電動車等市場都獲得許多客戶的青睞；Alps Alpine 在功率電感及相關材料領域亦具備獨到的專利，也是業界產品技術創新的先進。此次收購完成後，將能更加完善相關產品的專利及供應鏈布局，在客戶銷售上亦能發揮綜效。

Alps Alpine 總裁暨執行長 Hideo Izumi 表示，Alps Alpine 除了是感測器與通訊，以及汽車系統解決方案領域之重要企業外，還以專屬獨特的磁性金屬材料引領業界。其特點是使用急速冷卻鐵水的方式，形成非晶材料，此技術可製作出低磁性耗損且耐高電流之電感元件。

Hideo Izumi，台達電在功率電感方面，不管是在技術、產能及品質上，在業界也極具聲譽，在 Alps Alpine 功率電感事業逐步茁壯之際，更需要投注資源加速拓展規模，相信該事業加入台達電後將發揮效益，快速成長。