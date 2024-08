台達電斥23億元 取得Alps Alpine旗下功率電感事業資產

台達電 (2308-TW) 今 (29) 日宣布,透過子公司 Delta Electronics (Japan), Inc. 及 Delta Electronics (Korea), Inc. 簽訂合約,斥資 7100 萬美元(約新台幣 23.3 億元),向日本 Alps Alpine Co., Ltd. 及其子公司 Alps Electric Korea Co., Ltd. 取得功率電感及粉末材料相關營運業務之生產及研發設備,與相關專利及智慧財產權等資產。