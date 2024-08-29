臻鼎泰國廠建廠進入新里程碑 完成封頂明年上半年試產
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-29 13:44
全球 PCB 領導大廠臻鼎 - KY(4958-TW) 旗下泰國廠，於 2023 年 12 月 12 日動土、2024 年 8 月 26 日進行封頂上樑典禮，合作夥伴 Saha Group、建設廠商 Thai Obayashi、供應鏈等貴賓共同見證泰國廠建廠重要里程碑，預計 2025 年上半年試產。
臻鼎 - KY 指出，臻鼎科技集團一直秉持著「發展科技、造福人類、精進環保、讓地球更美好」的企業使命，不斷發展創新與升級技術，提供更優質的產品與服務，並且重視全球化生產佈局，於 2023 年 6 月由臻鼎科技集團旗下子公司鵬鼎控股全資子公司 Avary Singapore Private Limited 攜手泰國協成昌集團（Saha Group）簽署合作備忘錄，共同合資成立鵬晟科技，在泰國設置生產基地。
鵬晟科技順利獲得了泰國投資促進委員會 (BOI) 審核通過，在泰國巴真府購置工業園區工業用地建廠，在 Saha 集團全力協助下順利展開工程。承建方為泰國大林 (Thai Obayashi)，這是一家泰國領先的建築公司，擁有豐富的大型建築施工經驗，並曾承建多座成為國家地標的頂級建築。截至目前，臻鼎科技集團已通過決議投入約 2.5 億美元，用於泰國園區的第一期建設，預期將於 2025 年上半年 試產、 進入量產階段，強化全球 PCB 供應鏈韌性，進一步擴大產業領導優勢。
臻鼎泰國廠第一期預計生產將以高階伺服器、車載、光模塊相關應用為主。
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