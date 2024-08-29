臻鼎泰國廠建廠進入新里程碑 完成封頂明年上半年試產

臻鼎 - KY 指出，臻鼎科技集團一直秉持著「發展科技、造福人類、精進環保、讓地球更美好」的企業使命，不斷發展創新與升級技術，提供更優質的產品與服務，並且重視全球化生產佈局，於 2023 年 6 月由臻鼎科技集團旗下子公司鵬鼎控股全資子公司 Avary Singapore Private Limited 攜手泰國協成昌集團（Saha Group）簽署合作備忘錄，共同合資成立鵬晟科技，在泰國設置生產基地。

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鵬晟科技順利獲得了泰國投資促進委員會 (BOI) 審核通過，在泰國巴真府購置工業園區工業用地建廠，在 Saha 集團全力協助下順利展開工程。承建方為泰國大林 (Thai Obayashi)，這是一家泰國領先的建築公司，擁有豐富的大型建築施工經驗，並曾承建多座成為國家地標的頂級建築。截至目前，臻鼎科技集團已通過決議投入約 2.5 億美元，用於泰國園區的第一期建設，預期將於 2025 年上半年 試產、 進入量產階段，強化全球 PCB 供應鏈韌性，進一步擴大產業領導優勢。