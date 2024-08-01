〈台達電法說〉Q3旺季營運向上Q4估持穩 AI電源下半年出貨續強全年倍增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-01 21:40

台達電 (2308-TW) 今 (1) 日召開法說，經營團隊認為，第三季進入旺季，營運將較第二季成長，第四季則估持平；而外界關注的 AI 應用，台達電表示，AI 伺服器電源全年出貨估翻倍，而第一台液冷散熱也將於本季交貨。

台達電董事長鄭平表示，北美四大雲端服務積極購置 AI 伺服器打造新資料中心，且較為不受景氣影響，不太可能縮減資本支出，帶動 AI 伺服器電源和零組件狀況都相當不錯。

其中，台達電 AI 伺服器電源上半年出貨倍增，預計下半年動能延續，至於液冷散熱第三季開始交貨，預計明年放量，隨著新 AI 資料中心將全面採用液冷散熱技術，規模大到無法想像。

就整體景氣來看，台達電企業投資部副總裁劉亮甫表示，美國景氣雖然不至於太差，但成長速度放緩，預計到明年第一季趨勢不會有太大的變化，明年下半年則觀察有沒有新的政策，以及商業大樓空屋率高檔的問題。