〈台達電法說〉二度下修電動車事業全年展望 成長率降至2成以下

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-01 20:12

台達電 (2308-TW) 今 (1) 日召開法說會，由於電動車市況短期持續面臨逆風，二度下修電動車業務全年展望，成長幅度從 20-30% 下調至 2 成以下，但公司強調，電動車業務還是能賺錢。

台達電表示，電動車短期市場上下波動很難預測，去年底客戶還在追材料，今年起就遭遇逆風，客戶也一路下修訂單，因此，相較電動車業務過去 2 年幾乎都翻倍，今年成長將放緩。

從台達電交通部門 (Mobility) 表現來看，第二季營收季增 7%、年增 6%；獲利季增 56%、年減 17%；上半年營收年增 12%、獲利年增 22%；以營收佔比來看，交通部門第二季佔 10%、上半年佔 11%。

台達電表示，目前電動車占整體車市比重已經達到 15%，接下來要進一步普及，成本考量變成重要因素，電動車還是太貴，比傳統燃油車貴上 20-25%，但不論成本或是充電站不足，這些都是可以解決的問題，電動車大趨勢沒有變。