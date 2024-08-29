康霈10月掛牌上市 新藥CBL-514局部減脂明年啟動全球三期樞紐試驗

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-29 18:28

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康霈生技 (6919-TW) 今 (29) 日舉辦上市前業績發表會，預計在 10 月中旬掛牌上市，執行長凌玉芳也透露旗下新藥 CBL-514 最新進度，指出在 CBL-514 三項適應中，以非手術局部減脂進度最快，預計明年啟動臨床研究全球多國多中心三期樞紐試驗。

康霈主要業務為醫美及慢性發炎相關疾病領域的新藥開發，CBL-514 為目前進度最快的新藥，為一種全新小分子新藥 505(b)(1) 注射劑，適應症主要有三項，包括非手術局部減脂、罕見疾病竇根氏症以及中重度橘皮組織，作用機轉為透過誘導脂肪細胞凋亡，經由注射方式精準減少治療部位皮下脂肪。

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凌玉芳也證實，小分子新藥 CBL-514 注射劑的成分為薑黃素以及白笛蘆醇的已知化合物，是全球首個將這兩個成分應用在注射劑中的廠商。

康沛說明，新藥 CBL-514 三項事適應症已核准執行 12 項臨床試驗，其中以非手術局部減脂的進度最快，預計 10、11 月 2b 臨床試驗結果就會出爐，如果進行順利，明年將啟動多國多中心的三期樞紐試驗，並在 2026 年完成。

凌玉芳進一步提到 2025 年的三大營運目標，首先是取得 CBL-514 美國 FDA、加拿大 HC 與歐盟 EMA 2 項樞紐三期臨床試驗 IND 核准，並開始收案；第二是取得 2 項適應症二期臨床試驗的最終數據，明年第一季取得局部減脂數據，明年第四季取得竇根氏症數據；最後是希望進入 MSCI 全球中小型指數成分股。