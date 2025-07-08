三集瑞上半年營收年增22% AI用高規產品供不應求

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-07-08 18:04

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電感廠三集瑞 - KY(6862-TW) 今 (8) 日公告 6 月營收 1.7 億元，月減 15%、但年增 14.3%；第二季營收 6.49 億元，季增 6.3%、年增 30.5%；上半年營收 12.59 億元，年增 22.8%。公司看好，AI 用高規產品供不應求，將持續擴線推升營收規模。

三集瑞-KY董事長林伙利。(鉅亨網資料照)

三集瑞說明，第二季受惠 AI 高階高規格、客製化新產品陸續通過客戶認證並進入量產，以及 2.5kW 至 6.6kW 大功率車載充電器 (OBC) 磁性元件小量出貨，帶動產品平均售價 (ASP) 與市占率進一步走揚，因此，雖然第二季面臨台幣升值的匯率以及季末供應鏈庫存調節壓力下，但上半年營收仍維持年增雙位數水準。

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展望後市，三集瑞持續看好 AI 相關應用領域成長動能明確，輝達現有 Hopper 產品亦持續交易中，應用於 Blackwell 相關平台產品亦已小批量開始交貨，最新 AI 平台 Rubin 亦同步進行送樣驗證；AI PC 應用也已導入高通與超微等新平台，納入客戶料件清單並進入測試階段。

三集瑞也積極佈局邊緣運算、雲端伺服器與工業機器人等新興應用，相關產品已於多家工業電腦與 AIoT 領先客戶通過認證並量產出貨，將成為未來營運規模成長主要動力。