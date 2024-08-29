〈房產〉建商北台灣暑期檔推案創新高　台北市推案量爆增

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-29 10:45

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近期銀行房貸滿水位議題造成成屋市場交易的障礙，但預售市場仍火熱，根據市調機構統計，被視作房市淡季的 7、8 月暑期檔，北台灣在今年推案量以 2762.9 億元，創統計紀錄新高，而觀察 2018 年迄今，除了今年外，2019、2020、2022 年都突破 2000 億元量能。

住展發言人陳炳辰表示，暑假期間因為父母們陪伴小孩，加上時值民俗月，買氣較不穩定而被認為是房市淡季，建商多將重心擺在之後的 928 檔期。不過這幾年民眾購屋態度積極，一年到頭不分寒暑都有買房念頭，建商也開始不受時節限制推案，加上要是恰逢機會，更顯現不錯量能，像是 2019 年有台商回流效益，2020 年則為史上最低利率時期，2022 年因上半年疫情變種干擾，令推案延至暑假階段，今年房市沸騰更可說無時無刻都是良辰吉日，該推就推，沒什麼好顧忌。

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而去年房市環境不確定因素多，建商一整年都且戰且走放不開，加上平均地權條例修正案 7 月上路，暑假檔期弱勢更屬應當，來到今年房市翻揚，兩年相較回溫 50.1% 就不意外。桃園市、基隆市、台北市同比成長 46.2% 至 350.1%，最值得注意莫過於台北市，推案量突破千億元，達同期新高紀錄，比去年同期爆增 350.1%，量能占了北台灣超過 4 成，成為熱況主因，其中也在於文山區「元利四季莊園」海量推案助攻，凸顯台北市門牌鍍金，長期看好，建商趁勢推案，毫不遲疑。一案定江山的還有基隆市，暖暖區破百億案量的「甲山林城上城 2 - 美麗上城」於此時間點開案，讓推案量較少、比較基期低的基隆市兩年相比有倍數成長。

不過，在新竹地區、新北市、宜蘭地區則未有表現，比去年同期減幅 13.6% 至 36%。宜蘭地區近期搭不上房市熱潮，買氣多被其他熱門縣市磁吸，純以在地客為主，又相較都會區對民俗月更有顧慮，推案量不振其來有自。新竹地區今年以來除了香山區、寶山鄉的「宏道新竹帝寶」系列大案外，新案量一直不顯眼，建商去化舊案就能賺，不著急進場，還能以量制價，都讓數據呈現溫和。新北市推案亦稍歇，由於上半年多案光速完銷，建商也開始緩推緩賣，追求更高的獲利空間，中永和區、三重區等指標案都擺在後頭，不爭一時。