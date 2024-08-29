〈房產〉全台住宅開工量回歸疫情前水準 新北開工量創歷史新低

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-29 09:51

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全台房市前景不明，建商興建速度也放緩，住商機構觀察內政部資料，上半年全台開工量約 5 萬 2712 宅，回到疫情前 2019 年水準；其中，新北市上半年開工量 3,575 宅，創 2009 年統計以來同期史上新低。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，建商申領建照後需半年內開工，且可展延 3 個月，因此開工量反應半年前至 9 個月前的新案市場狀況，當時適逢《平均地權條例》修法通過，加上建商專注銷售餘屋，致使開工量驟減。

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根據內政部統計，上半年度全台扣除農舍的純住宅開工量達 5 萬 2712 宅，與去年同期相比減少 21.8%，同時為近 6 年來同期最低。觀察六都數據，其中三都開工量皆呈現不同程度衰退，新北市上半年開工量僅 3,575 宅，不僅年減幅高達 71.6%，也創內政部自 2009 年有統計以來同期新低；而台南市上半年開工量達 3,259 宅，年減幅高達 49.1%，近乎腰斬；而近年來都為建照量、開工量龍頭的台中市，今年上半年開工量達 1 萬 2240 戶，與去年相比也減少 22.5%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，開工量會出現大幅衰退，主因為去年 7 月《平均地權條例》修正案正式上路，房市前景較不看好，加上土建融限縮、工料雙漲等因素，致使整體開工量皆呈下滑；至於新北市會達到開工量同期歷史新低，研判為疫情後建商推案集中於新北市第一環以及與淡水、新店等行政區，上述區域餘屋量供給大，建商較專注於銷售，致使延後開工情況嚴重。

另觀察其他三都，台北市上半年開工量成長 26.4% 最多；桃園市則以年增率約 11.6%，漲幅居於六都亞軍；而高雄市與去年同期相比成長約 1.1%，賴志昶指出，台北市近期新案供給以都更、危老案件為主，由於都更流程曠日廢時，若順利整合且無其他因素干擾，大多會即時開工；而桃園市則有各大重劃區、機場捷運等議題加持，新案供給量穩定；至於高雄市則受限於去年打炒房氛圍濃厚，但本身仍有不少產業議題，因此開工量維持平盤。