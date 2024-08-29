〈房產〉台南住宅大樓價創新高 平實重劃區新成屋以每坪58.2萬元成交

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-29 12:52

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受惠南科大利多，帶旺台南房價持續高漲，據實價登錄揭露，位於台南東區平實重劃區的成屋大樓「世界 · 巨星」，今年 5 月，13 樓戶以總價 3168 萬元成交，每坪成交單價 52.8 萬元，扣除該社區今年車位平均成交行情約 150 萬元估算，扣除車位價，換算每坪成交單價約達 58.2 萬元，不僅刷新社區新高，同時刷新台南成屋房價天花板。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，平實重劃區為台南近年最具指標性的重劃區，「世界 · 巨星」為該區知名建案之一，預售時期最高成交單價就已坐穩 5 字頭行情，而該筆創價交易屬二手移轉，原屋主 2022 年預售期以總價 2720 萬元，每坪 49.8 萬元入手，持有 3 年成屋後每坪加價約 8.6 萬元轉手，看好平實重劃區開發紅利，也讓買家更願加碼進場。

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除了「世界 · 巨星」，同屬平實重劃區的預售住宅大樓「浩瀚無極」，實價揭露最高單價也已衝上 57 萬元。不只新案創高價，根據台灣房屋統計，台南市目前已有約 20 個成屋及預售建案，最高成交單價衝上 5 字頭，以行政區來看，東區共有 8 個建案站上 5 字頭，位居全市之冠。

台灣房屋台南宥辰加盟店店東林立武表示，東區為台南精華市區，生活機能優渥、交通便利，是傳統購屋熱區，近年區內具備多項重大建設利多，包括平實重劃區、南台南站副都心、南紡購物中心等開發案，同時台南首條捷運藍線，以中華東路為主線貫穿整個東區，帶旺區段未來增值力道強勁，磁吸各大建商進駐推案。

部分建案成交地價，如「浩瀚無極」每坪以 98.8 萬元成交，改寫平實營區地價新高，成本反應在開價上，房價水位也相對拉高，而東區除了在地客群，也是不少求生活機能的南科新貴購屋首選之一，且擁有不少明星學區，熱門的像是虎尾寮特區的復興國中小學區，深受家庭客群青睞，買氣有撐，助攻東區不僅新屋衝破 5 字頭，中古房價最高也站上 4 字頭。