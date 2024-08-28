〈房產〉科技掛帥 永慶與信義兩大房仲都在釋出AI、數位技術人才職缺

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-28 16:29

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隨著 AI 技術的迅速崛起，包括信義房屋 (9940-TW) 及永慶房屋兩大房仲業者，都將在房產科技與智能服務領域投入資源，信義房屋今 (28) 日指出，公司積極擴大數位人才招募，特別著重於 AI 技術的研究與應用，每年都投入百萬元訓練費用培育數位人才。

永慶房屋表示，持續擴大招募數位與資通訊人才，並釋出多項職缺。針對新入職的資通訊同仁，永慶數位與資訊團隊提供「PropTech Workshop」的完整培訓，幫助新進同仁快速掌握工作內容和專案需求，減輕工作壓力；永慶更打造互助的職場文化，讓新人遇到任何問題，都有資深學長姐可以請益，讓員工工作更有方向、職場滿意度更高。

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信義房屋指出，信義房屋持續在 PropTech 房產科技與智能服務領域投入資源，致力於提升客戶體驗與內部運作效率，並深耕於「房產科技創新」、「數位居住生活」兩大面向，透過引領業界的創新技術，將 40 年的房產數具資源整合，打造最貼近需求的客戶體驗。

信義房屋數據應用發展部執行經理張玄江表示，自 2017 年信義房屋便從數位廣告優化切入，結合科技與 AI 人工智慧，讓團隊從數據裡挖掘洞見，隔年信義房屋成立數位智能中心，藉由熱門的生成式 AI 技術、深度學習、雲端數據中台建置，使信義房屋在數位發展的路上一路擔任業界領頭羊，不僅屢屢創下第一名的里程碑，更從「消費者」與「內部員工」兩大面向分析，讓科技與 AI 不再只是紙上談兵。

此外，數位人才發展也是信義房屋重點發展項目，數據工程組經理謝得威分享建置雲端數據中台的經驗，他表示：「過去大多數的公司想建立服務，多從買設備開始，但從購置設備到達成服務部署成功的過程非常艱辛也耗費人力，因此信義選擇建立雲端數據中台，跳過設備問題有效實現高效的數據服務部署，人力則可專注於理解、分析資料、建立模型打造服務。信義房屋近年陸續推出多種 AI 服務，如 AI 智能配案、DiNDON 智能賞屋等，以數據提升服務效率與價值。

謝得威表示，在數據分析及應用的領域，信義房屋與其他產業相比，更加專注於 Azure 雲端數據應用服務的開發，並強調團隊成員的明確分工，這為數據工程師提供了自由探索技術的空間。而公司內部定期舉辦技術分享會，並提供外部培訓補助，鼓勵員工積極參與各類專業訓練及考取證照，全面支援人才的職涯發展，適合對 Python、SQL 有基礎的數位人才加入。新人時期可選擇的面向多元，可以快速探索真正感興趣的職涯發展，包含理解數據相關的分析、工程、雲端架構等。

永慶房產集團資訊部協理呂學堯表示，即使擁有相同的科技專長，但是在不同的產業環境，員工面臨的工作內容和挑戰往往相當不同。因此，就算是經驗豐富的資深人才，在轉戰新領域時，也需要時間熟悉產業知識和生態，才能發揮百分之百的專業。

為了幫助新進同仁了解房仲產業的生態，並且快速上手工作，永慶數位與資訊團隊規劃完整的「PropTech Workshop」教育訓練，根據員工不同的職能，安排如 IT 技術、數據分析、系統開發等不同領域的課程。並透過實作練習，幫助新進同仁了解公司的工作模式和專案內容。「PropTech Workshop」還會訓練新進同仁的簡報和提案能力，幫助夥伴全方位成長。很多同仁表示，經過訓練之後，自己的專業技術不僅有明顯的成長，也可以很順利地融入團隊工作中，貢獻自己的專業。

永慶房屋指出，除了「PropTech Workshop」之外，每位新進的同仁也會有一位專屬的導師，工作遇到任何問題或困難，都有導師可以請教。後端工程師 Andy 就分享，在公司的資歷比較淺，對於公司的系統了解沒有學長姐深，所以常常抓著學長姐到處問，為什麼當初程式是這樣寫？為什麼系統長這樣？」Andy 表示，學長姐們被問到這些問題從來不會覺得厭煩，而會仔細跟我解釋，當初面臨什麼樣的挑戰、這樣的設計背後又有什麼理由。